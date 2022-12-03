Ученые назвали продукты, из-за которых можно подхватить коронавирус

Чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, эксперты по здравоохранению рекомендуют тщательно мыть и обрабатывать продукты перед употреблением.

Related video

Вирус SARS-CoV-2 (или коронавирус) может жить в некоторых популярных продуктах питания от нескольких дней до недели. В частности его можно обнаружить на малине и брокколи. К такому выводу пришли сотрудники Агентства по пищевым стандартам (FSA), проведя ряд лабораторных тестов и обнаружив, что коронавирус дольше всего живет на продуктах с неровной поверхностью, пишет Daily Mail.

Исследования показали, что вирус SARS-CoV-2 размазывается по упаковке и продуктам питания, включая фрукты и напитки в бутылках, которые люди могут положить в рот без приготовления или мытья. Результаты были разными: в большинстве протестированных продуктов уровень заражения вирусом значительно снизился в течение первых 24 часов. Но на перце, хлебной корке, ветчине и сыре инфекционный вирус обнаруживался в течение нескольких дней при определенных условиях. Он также присутствовал в течение нескольких часов на поверхности круассанов и шоколада.

Авторы исследования отметили, что пищевые продукты и упаковка, использованные в исследовании, были "искусственно инокулированы SARS-CoV-2 и, следовательно, не отражают уровни загрязнения, обнаруженные в этих продуктах в розничной торговле".

Они добавили, что результаты исследования "подчеркивают необходимость неукоснительного соблюдения рекомендаций по поддержанию надлежащих гигиенических мер по обращению и выкладке неупакованных продуктов".

Чтобы обезопасить себя и членов своей семьи от рисков заражения коронавирусом, эксперты рекомендуют тщательно мыть продукты перед употреблением и подвергать их термической обработке.

Напомним, сок черноплодной рябины уменьшал концентрацию коронавирусов на 96%, а сок граната и зеленый чай – на 80%. Такие показатели соответствуют эффективности обычных дезинфицирующих средств.