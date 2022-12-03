Вчені назвали продукти, через які можна підхопити коронавірус

Щоб мінімізувати ризики зараження коронавірусом, експерти з охорони здоров'я рекомендують ретельно мити та обробляти продукти перед вживанням.

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Вірус SARS-CoV-2 (або коронавірус) може жити в деяких популярних продуктах харчування від кількох днів до тижня. Зокрема його можна виявити на малині та броколі. Такого висновку дійшли співробітники Агентства з харчових стандартів (FSA), провівши низку лабораторних тестів і виявивши, що коронавірус найдовше живе на продуктах з нерівною поверхнею, пише Daily Mail.

Дослідження показали, що вірус SARS-CoV-2 розмазується по упаковці та продуктам харчування, включаючи фрукти та напої у пляшках, які люди можуть покласти до рота без приготування чи миття. Результати були різні: у більшості протестованих продуктів рівень зараження вірусом значно знизився протягом перших 24 годин. Але на перці, хлібній кірці, шинці та сирі інфекційний вірус виявлявся протягом кількох днів за певних умов. Він також був присутній протягом кількох годин на поверхні круасанів та шоколаду.

Автори дослідження зазначили, що харчові продукти та упаковка, використані у дослідженні, були "штучно інокульовані SARS-CoV-2 і, отже, не відображають рівні забруднення, виявлені у цих продуктах у роздрібній торгівлі".

Вони додали, що результати дослідження "наголошують на необхідності неухильного дотримання рекомендацій щодо підтримки належних гігієнічних заходів щодо обігу та викладення неупакованих продуктів".

Щоб убезпечити себе та членів своєї сім'ї від ризиків зараження коронавірусом, експерти рекомендують ретельно мити продукти перед вживанням та піддавати їх термічній обробці.

Нагадаємо, сік чорноплідної горобини зменшував концентрацію коронавірусу на 96%, а сік гранату та зелений чай — на 80%. Такі показники відповідають ефективності звичайних засобів дезінфікування.