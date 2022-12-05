Время поберечь нервы и реализовать серьезные проекты. Гороскоп для всех знаков Зодиака с 5 по 11 декабря 2022 года

Эта неделя многим поможет поставить цели и определиться с планом их достижения. Рациональность, концентрация, дальновидность, способствуют решению любых вопросов. Но очень важно при этом сохранять внутреннее спокойствие и холодный рассудок.

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ОВЕН

Непростой период в жизни Овнов будет испытывать их силу воли и выносливость. В первой половине недели возможна критика со стороны руководства, не стоит ее принимать близко к сердцу. Главный девиз этих семи дней должен быть: "Избегаем импульсивных решений и поспешных выводов". И тогда очень скоро жизнь войдет в привычное комфортное русло.

ТЕЛЕЦ

На этой недели рациональное возьмет верх над эмоциональным, а значит будет казаться. что друзья с вами не настолько открыты, как были раньше, коллеги — не доброжелательны, а любимый человек больше не доставляет былого удовольствия в общении и не приносит теплых чувств. Не поддавайтесь таким настроениям, они ошибочны и, к счастью, скоротечны. также в эти дни лучше не слушать советов извне, а полагаться только на собственный опыт и интуицию.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятное время для завершение всех ранее отложенных на потом дел. Особенно это касается бюрократических вопросов и работы с важными документами. Особое внимание хорошо будет уделить самочувствию и ментальному здоровью. Не злоупотребляйте тяжелой едой, откажитесь не только от алкоголя, но и от крепкого кофе, попытайтесь разгружать каждый вечер для отдыха и общения вне работы. Также на этой недели полезным будет отказаться от крупных растрат и максимально экономить деньги.

РАК

Эту неделю Ракам желательно прожить максимально спокойно и даже отстраненно — избегайте мест скопления людей, не реагируйте на колкости коллег, пропускайте мимо ушей замечания второй половинки. Гибкость и доброжелательность — ваши лучшие друзья в эти дни. Также не лишним будет ускориться в принятии важных вопросов, так как промедление будет только мешать вам добиться желаемых результатов. Не сомневайтесь в себе, звезды благосклонны к вам в эти дни как никогда.

ЛЕВ

Не стоит отказываться от задуманного, все идеи, которые ранее рождались в вашей голове могут быть удачно реализованными. Для этого нужно лишь сбалансировать логические доводы, которые подсказывает вам ваш ум и голос сердца, который убережет от сомнительных решений. Финансовая сфера будет радовать — возможно вы найдете стабильный источник дополнительных доходов, возможно у вас появиться влиятельный покровитель, который поможет существенно продвинуться по карьерной лестнице.

ДЕВА

На этой неделе Девам стоит позаботиться о своем здоровье и ни в коем случае не игнорировать сигналы организма. Уделите больше времени пешим прогулкам на свежем воздухе, практикуйте йогу или другие оздоровительные практики. Также в эти дни возможно возникнут проблемы у ваших старших родственников, им потребуется ваша помощь. Постарайтесь проявить максимальное участие в этих вопросах.

На работе на вас могут взвалить дополнительные задания, но это улучшить ваше материальное положение.

ВЕСЫ

Подходящий период для того, чтобы попытаться реализовать задуманное раньше, чем вы планировали. Это особенно проявится в деловой сфере: вспомните о старых планах и постарайтесь воплотить их в жизнь. Если давнишние идеи вас не привлекут, велика вероятность, что появятся новые замыслы, касающиеся вашей работы. Событие, которое на первый взгляд покажется незначительным, может положить начало большим переменам в жизни. Воздержитесь от употребления алкоголя и желания развеяться, вечерами согревайтесь горячим чаем, а не глинтвейном.

СКОРПИОН

У свободных Скорпионов на этой неделе, скорее всего, завяжутся новые романтические отношения. Воспользуйтесь таким предложением звезды и проживите все эмоции по полной. В деловом плане придется быстро реагировать на вызовы и принимать непопулярные и даже не комфортные решения. не бойтесь рисковать, но не теряйте критический взгляд на происходящее. Подсказки интуиции будут как никогда сильны и существенны, не игнорируйте их.

СТРЕЛЕЦ

Хорошее время для старта нового проекта — вы будете сильны и уверенны в себе, как никогда. И это не безосновательно — ваш профессионализм и врожденную харизму сложно будет не заметить. Впрочем, в некоторых вопросах Стрельцам все же будет непросто в эти дни. Сомнения в человеке, с которым у вас пока еще неопределенные отношения, будут давить и рождать мрачные мысли. Отпустите ситуацию — все будет так, как надо.

Благоприятным будет это время и для решения финансовых вопросов. Вероятны выгодные договоренности, удачные знакомства.

КОЗЕРОГ

Направьте всю энергию этой недели на осуществление задуманных накануне планов. Стоит прислушиваться к советам старших партнеров, даже если их мнение идет вразрез с вашим. Особенно это актуально при принятии важных решений о крупных покупках или расходах. Появится уверенность в том, что вас любят и ценят. Не стесняйтесь попросить о помощи, будьте уверены, вы получите все, чего вам так не хватает сейчас. Будьте открыты и искренни, тогда неделя сложится намного лучше, чем вы ожидали.

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь избегать любых конфликтов, которые будут разгораться вокруг вас. Это убережет ваш бюджет и сохранит не только хорошие отношения с близким кругом, но и нервы. Не реагируйте и на жалобы посторонних людей, вряд ли именно вы сможете им сейчас помочь. Не растрачивайте удачу по пустякам, беритесь за самые сложные из накопившихся вопросов – вы обязательно их решите. Старайтесь избегать выяснения отношений с представителями противоположного пола.

РЫБЫ

все дальние поездки или командировки будут успешными, принесут не только прибыль, но и удовольствие. Включившись в работу, вы быстро сориентируетесь и поймете, как действовать дальше. Вы будете удивлены быстрыми эффективными результатами. Даже если никто не будет помогать вам и давать советы, вы быстро поймете, как лучше действовать и найдете кратчайший путь к цели. Благоприятным будет это время и для решения финансовых вопросов.

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