Час поберегти нерви та реалізувати серйозні проєкти. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 5 по 11 грудня 2022 року

Цей тиждень багатьом допоможе поставити цілі та визначитися з планом їх досягнення. Раціональність, концентрація, далекоглядність сприяють вирішенню будь-яких питань. Але дуже важливо водночас зберігати внутрішній спокій і холодний розум.

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ОВЕН

Непростий період у житті Овнів випробовуватиме їхню силу волі та витривалість. У першій половині тижня можлива критика з боку керівництва, не варто приймати її близько до серця. Головний девіз цих семи днів має бути: "Уникаємо імпульсивних рішень і поспішних висновків". І тоді незабаром життя увійде у звичне комфортне русло.

ТЕЛЕЦЬ

Цього тижня раціональне візьме гору над емоційним, а значить, здаватиметься. що друзі з вами не настільки відкриті, як були раніше, колеги — не доброзичливі, а кохана людина більше не приносить колишнього задоволення в спілкуванні та не приносить теплих почуттів. Не піддавайтеся таким настроям, вони помилкові та, на щастя, швидкоплинні. Також у ці дні краще не слухати порад ззовні, а покладатися лише на власний досвід та інтуїцію.

БЛИЗНЮКИ

Сприятливий час на завершення всіх раніше відкладених на потім справ. Особливо це стосується бюрократичних питань і роботи з важливими документами. Особливу увагу добре приділити самопочуттю та ментальному здоров'ю. Не зловживайте важкою їжею, відмовтеся не тільки від алкоголю, а й від міцної кави, спробуйте розвантажити вечір для відпочинку та спілкування поза роботою. Також цього тижня корисним буде відмовитися від великих витрат і максимально економити гроші.

РАК

Цей тиждень Ракам бажано прожити максимально спокійно та навіть відсторонено — уникайте місць скупчення людей, не реагуйте на кпини колег, пропускайте повз вуха зауваження другої половинки. Гнучкість і доброзичливість — ваші найкращі друзі в ці дні. Також не зайвим буде прискоритися в ухваленні важливих питань, оскільки зволікання тільки заважатиме вам досягти бажаних результатів. Не сумнівайтеся в собі, зірки прихильні до вас у ці дні як ніколи.

ЛЕВ

Не варто відмовлятися від задуманого, всі ідеї, які раніше народжувалися у вашій голові, можуть бути вдало реалізованими. Для цього потрібно лише збалансувати логічні докази, про які нагадує вам ваш розум і голос серця, що вбереже від сумнівних рішень. Фінансова сфера радуватиме — можливо, ви знайдете стабільне джерело додаткових доходів, можливо, у вас з'явиться впливовий покровитель, який допоможе суттєво просунутися кар'єрними сходами.

ДІВА

Цього тижня Дівам варто подбати про своє здоров'я та в жодному разі не ігнорувати сигнали організму. Приділіть більше часу пішим прогулянкам на свіжому повітрі, практикуйте йогу чи інші практики. Також у ці дні, можливо, виникнуть проблеми у ваших старших родичів, їм потрібна ваша допомога. Постарайтеся взяти максимальну участь у цих питаннях.

На роботі на вас можуть звалити додаткові завдання, але це покращить ваше матеріальне становище.

ТЕРЕЗИ

Підходящий період для того, щоб спробувати реалізувати задумане раніше, ніж ви планували. Це особливо виявиться у діловій сфері: згадайте про старі плани та постарайтеся втілити їх у життя. Якщо давні ідеї вас не приваблять, велика ймовірність, що з'являться нові задуми щодо вашої роботи. Подія, яка на перший погляд здасться незначною, може започаткувати великі зміни в житті. Утримайтеся від вживання алкоголю та бажання розвіятися, вечорами зігрівайтеся гарячим чаєм, а не глінтвейном.

СКОРПІОН

У вільних Скорпіонів цього тижня, найімовірніше, зав'яжуться нові романтичні стосунки. Скористайтеся такою пропозицією зірок і проживіть усі емоції на повну. У діловому плані доведеться швидко реагувати на виклики й ухвалювати непопулярні та навіть не комфортні рішення. Не бійтеся ризикувати, але не втрачайте критичного погляду на те, що відбувається. Підказки інтуїції будуть як ніколи сильні та суттєві, не ігноруйте їх.

СТРІЛЕЦЬ

Гарний час для старту нового проєкту — ви будете сильні та впевнені в собі як ніколи. І це не безпідставно — ваш професіоналізм і вроджену харизму складно не помітити. Втім, у деяких питаннях Стрільцям усе ж таки буде непросто в ці дні. Сумніви в людині, з якою у вас поки що невизначені стосунки, будуть давити й породжувати похмурі думки. Відпустіть ситуацію — все буде так, як треба.

Сприятливим буде цей час і для вирішення фінансових питань. Імовірні вигідні домовленості, вдалі знайомства.

КОЗЕРІГ

Направте всю енергію цього тижня на здійснення задуманих напередодні планів. Варто прислухатися до порад старших партнерів, навіть якщо їхня думка йде врозріз із вашою. Особливо це актуально в ухваленні важливих рішень про великі покупки чи витрати. З'явиться впевненість у тому, що вас люблять і цінують. Не соромтеся попросити про допомогу, будьте впевнені, ви отримаєте все, чого вам так не вистачає зараз. Будьте відкриті та щирі, тоді тиждень складеться набагато краще, ніж ви очікували.

ВОДОЛІЙ

Намагайтеся уникати будь-яких конфліктів, які розгорятимуться навколо вас. Це вбереже ваш бюджет і збереже не лише гарні стосунки з близьким колом, а й нерви. Не реагуйте й на скарги сторонніх людей, навряд чи саме ви зможете їм допомогти. Не витрачайте удачу через дрібниці, беріться за найскладніші з питань, що накопичилися, — ви обов'язково їх вирішите. Намагайтеся уникати з'ясування стосунків із представниками протилежної статі.

РИБИ

Усі далекі поїздки чи відрядження будуть успішними, принесуть як прибуток, так і задоволення. Включившись у роботу, ви швидко зорієнтуєтеся та зрозумієте, як діяти далі. Ви будете вражені швидкими ефективними результатами. Навіть якщо ніхто не допомагатиме вам і не даватиме поради, ви швидко зрозумієте, як краще діяти, і знайдете найкоротший шлях до мети. Сприятливим буде цей час і для вирішення фінансових питань.

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