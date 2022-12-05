Самые опасные дни месяца - календарь магнитных бурь на декабрь 2022

Наиболее сильно геомагнитное поле Земли будет возбуждено 8−9 декабря, 17−18 и 22−24 декабря.

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В последний месяц года нас ждет период так называемых магнитных бурь. Об этом предупреждает Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Наиболее сильно геомагнитное поле Земли будет возбуждено 8−9 декабря, 17−18 и 22−24 декабря.

А перед Новым годом, 28 декабря, ожидаются слабые магнитные колебания.

Полное расписание геомагнитных колебаний на декабрь:

1−3 декабря — ощутимые колебания, 3−5 баллов;

4−7 декабря — геомагнитная обстановка спокойная;

8, 9 декабря — усиление колебаний до 3 баллов;

10−16 декабря — спокойные дни;

17, 18 декабря — 3-балльные колебания;

19−21 декабря — спокойный геомагнитный фон;

22−24 декабря — ожидается магнитный шторм в 4 балла;

25 декабря — передышка перед бурей;

26−29 декабря — дни магнитной бури силой 3−4 балла;

30, 31 декабря — спокойная ситуация.

В эти дни лучше всего избегать нервные и физических нагрузок, отказаться от кофе, алкоголя, курения и жирной пищи, предпочитая травяные чаи, соки и легкие блюда. Полезными будут прогулки на свежем воздухе, сон, красивая расслабляющая музыка и общение с близкими людьми.