Самые опасные дни месяца - календарь магнитных бурь на декабрь 2022
Наиболее сильно геомагнитное поле Земли будет возбуждено 8−9 декабря, 17−18 и 22−24 декабря.
В последний месяц года нас ждет период так называемых магнитных бурь. Об этом предупреждает Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.
Наиболее сильно геомагнитное поле Земли будет возбуждено 8−9 декабря, 17−18 и 22−24 декабря.
А перед Новым годом, 28 декабря, ожидаются слабые магнитные колебания.
Полное расписание геомагнитных колебаний на декабрь:
- 1−3 декабря — ощутимые колебания, 3−5 баллов;
- 4−7 декабря — геомагнитная обстановка спокойная;
- 8, 9 декабря — усиление колебаний до 3 баллов;
- 10−16 декабря — спокойные дни;
- 17, 18 декабря — 3-балльные колебания;
- 19−21 декабря — спокойный геомагнитный фон;
- 22−24 декабря — ожидается магнитный шторм в 4 балла;
- 25 декабря — передышка перед бурей;
- 26−29 декабря — дни магнитной бури силой 3−4 балла;
- 30, 31 декабря — спокойная ситуация.
В эти дни лучше всего избегать нервные и физических нагрузок, отказаться от кофе, алкоголя, курения и жирной пищи, предпочитая травяные чаи, соки и легкие блюда. Полезными будут прогулки на свежем воздухе, сон, красивая расслабляющая музыка и общение с близкими людьми.