Найнебезпечніші дні місяця — календар магнітних бур на грудень 2022 року

Найсильніше геомагнітне поле Землі буде порушене 8-9 грудня, 17-18 та 22-24 грудня.

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В останній місяць року на нас чекає період так званих магнітних бур. Про це попереджає Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних і атмосферних досліджень США.

Найсильніше геомагнітне поле Землі буде порушене 8-9 грудня, 17-18 та 22-24 грудня.

А перед Новим роком, 28 грудня, очікуються слабкі магнітні коливання.

Повний розклад геомагнітних коливань на грудень:

1-3 грудня — відчутні коливання, 3-5 балів;

4-7 грудня — геомагнітна обстановка спокійна;

8, 9 грудня — посилення коливань до 3 балів;

10-16 грудня — спокійні дні;

17, 18 грудня — 3-бальні коливання;

19-21 грудня — спокійне геомагнітне тло;

22-24 грудня — очікується магнітний шторм у 4 бали;

25 грудня — перепочинок перед бурею;

26-29 грудня — дні магнітної бурі силою 3-4 бали;

30, 31 грудня — спокійна ситуація.

У ці дні найкраще уникати нервових і фізичних навантажень, відмовитися від кави, алкоголю, куріння та жирної їжі, віддаючи перевагу трав'яним чаям, сокам і легким стравам. Корисні будуть прогулянки на свіжому повітрі, сон, гарна музика, що розслаблює, та спілкування з близькими людьми.