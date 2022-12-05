Найнебезпечніші дні місяця — календар магнітних бур на грудень 2022 року
Найсильніше геомагнітне поле Землі буде порушене 8-9 грудня, 17-18 та 22-24 грудня.
В останній місяць року на нас чекає період так званих магнітних бур. Про це попереджає Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних і атмосферних досліджень США.
Найсильніше геомагнітне поле Землі буде порушене 8-9 грудня, 17-18 та 22-24 грудня.
А перед Новим роком, 28 грудня, очікуються слабкі магнітні коливання.
Повний розклад геомагнітних коливань на грудень:
- 1-3 грудня — відчутні коливання, 3-5 балів;
- 4-7 грудня — геомагнітна обстановка спокійна;
- 8, 9 грудня — посилення коливань до 3 балів;
- 10-16 грудня — спокійні дні;
- 17, 18 грудня — 3-бальні коливання;
- 19-21 грудня — спокійне геомагнітне тло;
- 22-24 грудня — очікується магнітний шторм у 4 бали;
- 25 грудня — перепочинок перед бурею;
- 26-29 грудня — дні магнітної бурі силою 3-4 бали;
- 30, 31 грудня — спокійна ситуація.
У ці дні найкраще уникати нервових і фізичних навантажень, відмовитися від кави, алкоголю, куріння та жирної їжі, віддаючи перевагу трав'яним чаям, сокам і легким стравам. Корисні будуть прогулянки на свіжому повітрі, сон, гарна музика, що розслаблює, та спілкування з близькими людьми.