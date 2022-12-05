Растущая Луна на этой неделе - как она повлияет на нас? Прогноз астролога

Хорошее время для обучения, самообразования, групповых занятий, обработки новой информации, начала информационных проектов, новых циклов в профессиональной сфере.

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5 декабря, понедельник, растущая Луна в Тельце, символ дня – Колесо

13-й лунный день начинается в 14:24

День обновления жизненной энергии. Благоприятен для накопления, приобретения, изготовления предметов быта. Хорошее время для обучения, самообразования, групповых занятий, обработки новой информации, начала информационных проектов, новых циклов в профессиональной сфере.

Можно заниматься реорганизацией производства, корректировкой проектов, обновлением бизнеса.

6 декабря, вторник, растущая Луна в Тельце — Близнецах, символ дня – Гонг, труба

14-й лунный день начинается в 14:44

Период Луны без курса с 21:01 по 22:48, после чего переходит в знак Близнецы.

День удачен для начала любых дел, расширения бизнеса, решения финансовых вопросов, обретения популярности. Возможны повышения по службе, прибавка к зарплате, награды и заслуженное признание. Начинайте важные и серьезные дела и не сомневайтесь в грядущем успехе. Укрепляйте семейные связи и налаживайте отношения с близкими людьми.

7 декабря, среда, растущая Луна в Близнецах, символ дня – Огонь

15-й лунный день начинается в 15:09

День перед полнолунием всегда очень сильный энергетически. Прекрасное время для новых знакомств, удачных переговоров. Успешными будут торговля, все подписанные сегодня сделки и договора, поездки и командировки. Работа с документами потребует дополнительного внимания. Возможны удачные стечения обстоятельств. Нужно продолжать старые дела, но за новые лучше не браться. Благоприятный день для журналистов, сбора различных сведений, выступления перед аудиторией. Люди становятся активнее, но при этом повышается внушаемость, общительность, эмоциональная восприимчивость.

8 декабря полнолуние в Близнецах в 06:08 закрывает период растущей Луны.

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