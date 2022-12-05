Висхідний Місяць цього тижня — як він вплине на нас? Прогноз астролога

Гарний час для навчання, самоосвіти, групових занять, обробки нової інформації, започаткування інформаційних проєктів, нових циклів у професійній сфері.

Related video

5 грудня, понеділок, Місяць у Тельці, символ дня — Колесо

13-й місячний день починається о 14:24

День поновлення життєвої енергії. Сприятливий для накопичення, придбання, приготування предметів побуту. Гарний час для навчання, самоосвіти, групових занять, обробки нової інформації, започаткування інформаційних проєктів, нових циклів у професійній сфері.

Можна займатися реорганізацією виробництва, коригуванням проєктів, оновленням бізнесу.

6 грудня, вівторок, висхідний Місяць, в Тельці — Близнюках, символ дня — Гонг, труба

14-й місячний день починається о 14:44

Період Місяця без курсу з 21:01 до 22:48, після чого переходить на знак Близнюки.

День вдалий для початку будь-яких справ, розширення бізнесу, розв'язання фінансових питань, набуття популярності. Можливі підвищення по службі, прибавка до зарплати, нагороди та заслужене визнання. Починайте важливі та серйозні справи й не сумнівайтеся у майбутньому успіху. Зміцнюйте сімейні зв'язки та налагоджуйте стосунки з близькими людьми.

7 грудня середа, висхідний Місяць у Близнюках, символ дня — Вогонь

15-й місячний день починається о 15:09

День перед місяцем завжди дуже сильний енергетично. Прекрасний час для нових знайомств, вдалих переговорів. Успішними будуть торгівля, всі підписані сьогодні угоди та договори, поїздки та відрядження. Робота з документами вимагатиме додаткової уваги. Можливі вдалі збіги обставин. Потрібно продовжувати старі справи, але за нові краще не братися. Сприятливий день для журналістів, збирання різних відомостей, виступи перед аудиторією. Люди стають активнішими, але водночас підвищується навіюваність, товариськість, емоційна сприйнятливість.

8 грудня повня в Близнюках о 06:08 закриває період висхідного Місяця.

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ