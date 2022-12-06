Декабрь 2022: астрологи назвали 4 самых опасных дня месяца
В последнем месяце года, по словам астрологов, будет 4 напряженных дня, когда уровень неприятностей может возрастать. В эти даты лучше всего проявить бдительность и острожность.
6 декабря
В этот день Меркурий перейдет в знак Козерога. В воздухе будет витать усталость и раздражительность. Продуктивность труда упадет, вокруг вас могут собираться сплетни и склоки. Не стоит реагировать на них и вступать в словесные перепалки.
10 декабря
В этот день в знак Козерога перейдет Венера. Такое "сочетание" считается плохим. 10 декабря в вашей жизни может начаться череда неудач. Особенно пострадают те, кто слишком любит деньги и славу. В обществе будет наблюдаться "обострение" жадности, эгоизма и даже повышенной нервозности.
21 декабря
День зимнего солнцестояния может вызывать грусть и уныние. Излишняя эмоциональность будет проявляться практически в каждом человеке. Избегайте скандалов и споров. Опасайтесь агрессивных людей.
29 декабря
В этот день начинается ретроградное движение Меркурия. Усложнит ситуацию его нахождение в знаке Козерога. В это время повышается уровень агрессии в обществе. Не стоит верить новым знакомым, опасайтесь посторонних людей и старайтесь никому не рассказывать о своих планах.