Грудень 2022: астрологи назвали 4 найнебезпечніші дні місяця

В останньому місяці року, за словами астрологів, буде 4 напружені дні, коли рівень неприємностей може зростати. У ці дати найкраще проявити пильність та обережність.

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6 грудня

У цей день Меркурій перейде в знак Козерога. У повітрі витатиме втома і дратівливість. Продуктивність праці впаде, навколо вас можуть збиратися плітки та чвари. Не варто реагувати на них і вступати в суперечки.

10 грудня

Цього дня у знак Козерога перейде Венера. Таке "поєднання" вважається поганим. 10 грудня у вашому житті може початися низка невдач. Особливо постраждають ті, хто надто любить гроші та славу. У суспільстві спостерігатиметься "загострення" жадібності, егоїзму та навіть підвищеної нервозності.

21 грудня

День зимового сонцестояння може викликати смуток і зневіру. Зайва емоційність виявлятиметься практично в кожній людині. Уникайте скандалів і суперечок. Остерігайтеся агресивних людей.

29 грудня

У цей день розпочинається ретроградний рух Меркурія. Ускладнить ситуацію його знаходження у знаку Козерога. Саме тоді підвищується рівень агресії у суспільстві. Не варто вірити новим знайомим, побоюйтеся сторонніх людей і намагайтеся нікому не розповідати про свої плани.

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