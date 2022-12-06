Год Черного Водяного Кролика: каким будет 2023-й - прогноз астролога

Астрологи прогнозируют, что после роковых событий 2022-го, жесткого и даже жестокого года Тигра, нас ждет относительно спокойное время.

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Что принесет нам 2023 год?

2023 год по китайскому календарю начнется 22 января 2023-го и закончится 9 февраля 2024 года. Это год Черного Водяного кролика или Кота.

Астрологи прогнозируют, что это будет спокойное время, не предполагающее потрясений и несчастий.

Символ года — Кролик — не страдает от отсутствия честолюбия, но оно развито у него в меру, ровно настолько, что он мог достичь поставленных целей.

А они у него, как правило, очень реалистичные. Кролик умен и скромен, дружелюбен, обладает хорошим чувством юмора, прекрасным словарным запасом. Он способен поддерживать теплые дружеские отношения.

Но люди, рожденные под знаком этого тотема, имеют и существенные недостатки. Например, они не любят перетруждать себя лишними хлопотами, предпочитая относиться ко всему, в том числе — к личной жизни, несколько поверхностно. Это не означает, что они легкомысленны или несерьезны, просто отказываются от дополнительных эмоциональных "нагрузок".

Глубокие чувства хозяин нового года заменяет сентиментальностью, а фундаментальные знания – начитанностью.

Относительно спокойный, "ровный" год

Кролик – консерватор во всех сферах жизни. Он не любит сложные перемены, обожает равновесие и душевный комфорт. А значит, смело можно предположить, что после роковых событий уходящего года, которыми мы обязаны жесткому – и иногда и жестокому – авантюристу Тигру, нас ждет спокойное – во всяком случае, относительно – время. Трудно сказать, закончится ли война, но то, что события на фронте станут менее интенсивными, возможно вполне.

Год финансовой стабильности

Также астрологи прогнозируют финансовую стабильность в будущем году. Причем люди, родившиеся под этим знаком, редко зарабатывают на жизнь тяжелым трудом – им удается поймать "волну", которая вынесет их на гребень успеха, и получить необходимые для комфортной жизни средства легко, без особого напряжения.

Кому больше всего повезет в год Кролика?

Больше всего Кролик дружит с Собакой, Кабаном и Козой и, конечно же, с Кроликом. Поэтому астрологи прогнозируют людям, рожденным под этими знаками, комфортный и успешный год.

Тиграм в год Кролика нужно держать ухо востро. А вот Петухам и вовсе стоит напрячься — хозяин года время от времени будет сбивать с них спесь и указывать им их место. Ну а самые плохие отношения у Кролика сложатся с Крысой: вторая ипостась хозяина года, Кот, на дух ее не переносит, и представителям знака придется этот момент учитывать. Для остальных тотемов китайского гороскопа год окажется более или менее ровным – без особых достижений, но и без серьезных провалов.

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