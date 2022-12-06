Рік Чорного Водяного Кролика: яким буде 2023-й — прогноз астролога
Астрологи прогнозують, що після фатальних подій 2022-го, жорсткого і навіть жорстокого року Тигра, на нас чекає відносно спокійний час.
Що принесе нам 2023 рік?
2023 рік за китайським календарем розпочнеться 22 січня 2023-го і закінчиться 9 лютого 2024 року. Це рік Чорного Водяного кролика чи Кота.
Астрологи прогнозують, що це буде спокійний час, який не передбачає потрясінь і нещасть.
Символ року — Кролик — не страждає від відсутності честолюбства, але воно розвинене в нього в міру, рівно настільки, що він міг досягти поставленої мети.
А вони в нього зазвичай дуже реалістичні. Кролик розумний і скромний, доброзичливий, має гарне почуття гумору, прекрасний словниковий запас. Він здатний підтримувати теплі дружні стосунки.
Але люди, народжені під знаком цього тотему, мають і суттєві вади. Наприклад, вони не люблять переважати себе зайвим клопотом, воліючи ставитись до всього, зокрема — до особистого життя, трохи поверхово. Не означає, що вони легковажні чи несерйозні, просто відмовляються від додаткових емоційних "навантажень" .
Глибокі почуття господар нового року замінює сентиментальністю, а фундаментальні знання — начитаністю.
Відносно спокійний, "рівний" рік
Кролик — консерватор у всіх сферах життя. Він не любить складні зміни, обожнює рівновагу та душевний комфорт. А значить, сміливо можна припустити, що після фатальних подій року, що ми минає, якими ми зобов'язані жорсткому — й іноді і жорстокому — авантюристу Тигру, на нас чекає спокійний — принаймні, відносно — час. Важко сказати, чи закінчиться війна, але те, що події на фронті стануть менш інтенсивними, цілком можливо.
Рік фінансової стабільності
Також астрологи прогнозують фінансову стабільність у наступному році. Причому люди, які народилися під цим знаком, рідко заробляють на життя важкою працею — їм вдається спіймати "хвилю", яка винесе їх на гребінь успіху, й отримати необхідні для комфортного життя засоби легко, без особливої напруги.
Кому найбільше пощастить у рік Кролика?
Найбільше Кролик дружить із Собакою, Кабаном і Козою і, звичайно ж, із Кроликом. Тому астрологи прогнозують людям, народженим під цими знаками, комфортний та успішний рік.
Тиграм на рік Кролика потрібно тримати вухо гостро. А ось Півням узагалі варто напружитися — господар року час від часу збиватиме з них пиху і вказуватиме їм їхнє місце. Ну а найгірші стосунки у Кролика складуться зі Щуром: друга іпостась господаря року, Кіт, на дух її не переносить, і представникам знака доведеться цей момент враховувати. Для інших тотемів китайського гороскопу рік виявиться більш-менш рівним — без особливих досягнень, але й без серйозних провалів.