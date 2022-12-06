Слипоны под вечернее платье: Ирина Шейк задала новый тренд на British Fashion Awards

Ирина обошлась без украшений, поскольку ее наряд сверкал не хуже драгоценностей.

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36-летняя российская супермодель Ирина Шейк появилась на церемонии вручения наград British Fashion Awards в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, сияя, как никогда.

Модель использовала коллекцию Metaverse x H&M, где высокая мода встречается с виртуальной реальностью. Она надела шоколадное платье-бюстье с открытыми плечами, которое не только имеет талию с баской, но и покрыто блестками. Ансамбль был создан из переработанных пластиковых бутылок, которые превратились в тысячи блесток.

Красавица решила обойтись без аксессуаров, а волосы уложила свободными волнами. В макияже знаменитость выделила глаза с помощью толстой подводки.

Из обуви Шейк выбрала слипоны Totême, привлекающие внимание к вырезу в верхней части и остроконечному силуэту в стиле Мэри Джейн. Модель дополнена мягкой стелькой и небольшим каблуком. Обувь итальянского производства изготовлена из замши, полученной ответственным образом, и бренд может похвастаться своей "привлекательностью современной униформы благодаря четким дизайнерским решениям, тщательному мастерству и методичному повторению".

Премия Fashion Awards (также известная как British Fashion Awards) – это ежегодное мероприятие, отмечающее присутствие моды в культуре прошлого года. Мероприятие, представленное Diet Coke в этом году в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, удостоено таких категорий, как "Модель года", "Дизайнер года" и "Независимый британский бренд года". Дизайнером года стал Пьерпаоло Пиччоли, а моделью года назвали Беллу Хадид.

Ранее Ирина Шейк покорила публику смелым платьем-сеткой и оригинальными босоножками.