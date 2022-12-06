Сліпони під вечірню сукню: Ірина Шейк задала новий тренд на British Fashion Awards

Ірина обійшлася без прикрас, оскільки її вбрання виблискувало не гірше за коштовності.

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36-річна російська супермодель Ірина Шейк з'явилася на церемонії вручення нагород British Fashion Awards у Королівському Альберт-Холі у Лондоні, сяючи, як ніколи.

Модель використовувала колекцію Metaverse x H&M, де найвища мода зустрічається з віртуальною реальністю. Вона одягла шоколадне плаття-бюст'є з відкритими плечима, яке не тільки має талію з баскою, а й вкрите блискітками. Ансамбль створений із перероблених пластикових пляшок, які перетворилися на тисячі блискіток.

Красуня вирішила обійтися без аксесуарів, а волосся поклала вільними хвилями. У макіяжі знаменитість виділила очі за допомогою товстої підводки.

Зі взуття Шейк вибрала сліпони Totême, що привертають увагу до вирізу у верхній частині та гострокінцевого силуету в стилі Мері Джейн. Модель доповнена м'якою устілкою та невеликим підбором. Взуття італійського виробництва виготовлене із замші, отриманої відповідним способом, і бренд може похвалитися своєю "привабливістю сучасної уніформи завдяки чітким дизайнерським рішенням, ретельній майстерності та методичному повторенню".

Премія Fashion Awards (також відома як British Fashion Awards) — це щорічний захід, який відзначає присутність моди минулого року. Захід, представлений Diet Coke цього року в Королівському Альберт-Холі в Лондоні, удостоєний таких категорій, як "Модель року", "Дизайнер року" та "Незалежний британський бренд року". Дизайнером року став П'єрпаоло Піччолі, а моделлю року назвали Беллу Хадід.

Раніше Ірина Шейк підкорила публіку сміливою сукнею-сіткою та оригінальними босоніжками.