День, когда можно начать все сначала. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 декабря 2022 года

День исключительно удачен для переговоров любого свойства – от деловых до личных: собеседники легко найдут с вами общий язык и ответят согласием на все ваши предложения.

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Овен

Берегите репутацию — откажитесь от, казалось бы, заманчивого предложения малознакомых людей. Ностальгические настроения не добавят вам жизненной энергии, поэтому лучше не зацикливайтесь на них.

Телец

Тельцов ждет день приятных неожиданностей. Скорее всего, это будут рабочие моменты, но от романтического свидание тоже не стоит отказываться. Также в этот день они могут получить премию, зарплату или какую-то социальную помощь.

Близнецы

Не переживайте по поводу тревожных мыслей, которые могут одолевать вас в этот день: к реальности они не имеют никакого отношения, потому что являются негативным влиянием Луны и не более того.

Рак

Рабочая встреча будет успешной, но не принимайте решение быстро, обдумайте все за и против. Наплыв меланхолического настроения лучше вовремя сдержать, чтобы не упасть в уныние. Помните — у вас сейчас светлая полоса жизни.

Лев

Избегайте сегодня ненужных разговоров и пустых встреч — это сохранит вашу энергию и поможет закончить дело, над которым вы работаете. Неожиданным приятным сюрпризом будет известие от человека, который вам давно уже нравиться.

Дева

Хороший день для избавления от накопившегося хлама — это может быть как генеральная уборка дома, так и наведения порядка в документах. Но главное — разгрузите голову, не анализируйте больше дела прошедших лет.

Весы

Проигнорируйте колкие замечания в свой адрес со стороны коллег. По возможности лучше всего останьтесь дома, подарите себе день или хотя бы вечер отдыха и хорошей музыки. Откажитесь от поездок за рулем.

Скорпион

Не поддавайтесь на провокации со стороны недоброжелателей. Также не слушайте критику — она будет неконструктивной. Отстаивайте собственное мнение — звезды будут на вашей стороне. Подписание важных документов лучше отложить на завтра.

Стрелец

Беритесь только за посильную работу, не перегружайте организм и нервную систему. К вечеру может обостриться хандра, не огорчайтесь. Прекрасным "лекарством" от нее будет проведенное с родными людьми время.

Козерог

Козерогам важно сегодня обойти конфликт, который может разразиться на пустом месте. Хороший день для реализации давнего плана, встречи с друзьями и приятелями.

Водолей

Попытайтесь не впадать в плохое настроение и не впускать в голову негативные мысли. Помните, что все трудности временны, нет поводов их долго переживать. Замечания руководства стоит воспринимать серьезно.

Рыбы

Сегодня лучше прислушиваться к голосу разума и не обращать внимания на, как вам покажется, знаки судьбы. В них не будет никакого смысла и к реальности они не имеют никакого отношения. Будьте внимательны к документам — есть риск их потерять.

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