День, коли можна розпочати все спочатку. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 грудня 2022 року

День тільки вдалий для переговорів будь-якої важливості — від ділових до особистих: співрозмовники легко знайдуть з вами спільну мову і дадуть згоду на всі ваші пропозиції.

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Овен

Бережіть репутацію — відмовтеся від, здавалося б, привабливої пропозиції малознайомих людей. Ностальгічні настрої не додадуть вам життєвої енергії, тому краще не зациклюйтесь на них.

Телець

На Тельців чекає день приємних несподіванок. Найімовірніше це будуть робочі моменти, але від романтичного побачення теж не варто відмовлятися. Також цього дня вони можуть отримати премію, зарплату чи якусь соціальну допомогу.

Близнюки

Не хвилюйтеся з приводу тривожних думок, які можуть долати вас у цей день: до реальності вони не мають жодного стосунку, бо є негативним впливом Місяця і не більше.

Рак

Робоча зустріч буде успішною, але не ухвалюйте рішення швидко, обміркуйте все за і проти. Наплив меланхолійного настрою краще вчасно стримати, щоб не зневіритися. Пам'ятайте – у вас зараз світла смуга життя.

Лев

Уникайте сьогодні непотрібних розмов та порожніх зустрічей — це збереже вашу енергію і допоможе закінчити справу, над якою ви працюєте. Несподіваним приємним сюрпризом буде звістка від людини, яка вам давно вже подобається.

Діва

Хороший день для порятунку від мотлоху, що накопичився, — це може бути як генеральне прибирання будинку, так і наведення порядку в документах. Але головне — розвантажте голову, не аналізуйте більше справ минулих років.

Терези

Проігноруйте зауваження на свою адресу з боку колег. За можливості найкраще залишитися вдома, подарувати собі день або хоча б вечір відпочинку та гарної музики. Відмовтеся від поїздок за кермом.

Скорпіон

Не піддавайтеся на провокації з боку недоброзичливців. Також не слухайте критики – вона буде неконструктивною. Відстоюйте власну думку – зірки будуть на вашому боці. Підписання документів краще відкласти на завтра.

Стрілець

Беріться лише за посильну роботу, не перевантажуйте організм та нервову систему. До вечора може загостритися нудьга, не засмучуйтесь. Чудовими "ліками" від неї буде проведений з рідними людьми час.

Козеріг

Козерогам важливо сьогодні обійти конфлікт, який може вибухнути на порожньому місці. Хороший день для реалізації давнього плану, зустрічі з друзями та приятелями.

Водолій

Спробуйте не впадати в поганий настрій та не впускати в голову негативні думки. Пам'ятайте, що всі труднощі є тимчасовими, немає приводів їх довго переживати. Зауваження керівництва слід сприймати серйозно.

Риби

Сьогодні краще прислухатися до голосу розуму і не звертати уваги на знаки долі, як вам здасться. У них не буде жодного сенсу і до реальності вони не мають жодного стосунку. Будьте уважні до документів — є ризик їх втратити.

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