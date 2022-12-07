Рождество Христово, Николай Чудотворец, Крещение Господне: когда праздновать зимние праздники в этом году?

В этом году у многих верующих появился новый вопрос: какого числа нужно праздновать день святого Николая, Рождество Христово, Крещение Господне? Ответ дали в Православной Церкви Украины (ПЦУ).

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На своей странице в социальной сети Facebook ПЦУ написала, что праздновать день святого Николая в 2022 году мы будем все еще 19 декабря. Ведь решение об изменении календаря принято не было, хотя и продолжается обсуждение такой возможности. Поэтому дать все зимние праздники пока остаются теми же, что и раньше:

19 декабря – чествуем святителя Николая Чудотворца

7 января – Рождество Христово

14 января – чествуем святителя Василия Великого

19 января – праздник Крещения Господня

Однако в отдельных общинах, согласно постановлению Священного Синода Православной Церкви Украины, богослужение по чину праздника Рождества Христова может быть завершено 25 декабря. Решения принимают община и настоятель.