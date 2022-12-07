Стиль жизни
Рождество Христово, Николай Чудотворец, Крещение Господне: когда праздновать зимние праздники в этом году?
40
В этом году у многих верующих появился новый вопрос: какого числа нужно праздновать день святого Николая, Рождество Христово, Крещение Господне? Ответ дали в Православной Церкви Украины (ПЦУ).
Related video
На своей странице в социальной сети Facebook ПЦУ написала, что праздновать день святого Николая в 2022 году мы будем все еще 19 декабря. Ведь решение об изменении календаря принято не было, хотя и продолжается обсуждение такой возможности. Поэтому дать все зимние праздники пока остаются теми же, что и раньше:
- 19 декабря – чествуем святителя Николая Чудотворца
- 7 января – Рождество Христово
- 14 января – чествуем святителя Василия Великого
- 19 января – праздник Крещения Господня
Однако в отдельных общинах, согласно постановлению Священного Синода Православной Церкви Украины, богослужение по чину праздника Рождества Христова может быть завершено 25 декабря. Решения принимают община и настоятель.