Різдво Христове, Миколай Чудотворець, Водохреща: коли святкувати зимові свята цього року?

Цьогоріч у багатьох вірян постало нове питання: якого числа треба святкувати день святого Миколая, Різдво Христове, Хрещення Господнє? Відповідь дали у Православній Церкві України (ПЦУ).

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На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook ПЦУ написала, що святкувати день святого Миколая у 2022 році ми будемо все ще 19 грудня. Адже рішення про зміну календаря ухвалено не було, хоч і продовжується обговорення такої можливості. Тому дати всі зимові свята поки що залишаються тими ж, що й раніше:

19 грудня — вшановуємо святителя Миколая Чудотворця;

7 січня — Різдво Христове;

14 січня — вшановуємо святителя Василя Великого;

19 січня — свято Хрещення Господнього.

Проте в окремих громадах, згідно з постановою Священного Синоду Православної Церкви України, богослужіння за чином свята Різдва може бути завершено 25 грудня. Рішення ухвалюють громада та настоятель.