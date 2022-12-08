Эмоционально сложный день. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 декабря 2022 года

Сегодня многие будут ощущать напряжение и беспокойство и это неудивительно — в полнолуние всегда происходят какие-то странные события. Главное помнить — все наладится уже завтра, будьте спокойны.

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Овен

Продуктивное время для воплощения рабочих проектов. Постарайтесь максимально проявить себя перед руководством: возможно, из-за того, что недобросовестные коллеги часто присваивают себе ваши заслуги, оно не знает о ваших талантах.

Телец

День благоприятный для творческих людей. Но чем бы вы ни занимались, помните — никто за вас не сделает вашу работу. Поэтому не отвлекайтесь на незначительные дела, сконцентрируйтесь на главных задачах.

Близнецы

Сегодня вас может огорчить поведение людей, которых вы считаете друзьями. Не судите их строго. Возможно, это не совсем "ваши" люди. Предложения о новых проектах порадуют во второй половине дня.

Рак

День исключительно удачен для переговоров любого свойства – от деловых до личных: собеседники, кем бы они ни были, легко найдут с вами общий язык и ответят согласием на все ваши предложения.

Лев

Перепады настроения, от которых вы можете страдать в этот день, будут мешать вам не только общаться с окружающими, но и полноценно работать, поэтому желательно взять себя в руки и сохранять спокойствие.

Дева

Постарайтесь не вступать в ссору, на которую вас будет провоцировать кто-то из знакомых или коллег: в "топке" скандала вы "сожжете" энергию, которая так необходима вам для жизни и работы.

Весы

Понимая, что ваше заветное желание наконец-то исполнилось, не забудьте поблагодарить за него высшие силы, в противном случае в следующей раз они хорошо подумают, стоит ли делать вам добро.

Скорпион

Приступая к работе над новым делом, необходимо завершить старое: работу над двумя проектами одновременно вы все равно не потяните, отказываться от одного из них в пользу другого нежелательно.

Стрелец

Поставив перед собой цель, смело идите к ней, невзирая ни на какие препятствия: звезды создадут все условия для ее достижения, но и вы не ленитесь и сделайте все, что от вас зависит.

Козерог

Не самый благоприятный день для официального оформления отношений: вступив в брак сегодня, вы очень быстро поймете, что погорячились, а значит, придется думать о том, как расстаться без ощутимых потерь.

Водолей

В энергии, которая необходима для работы, сегодня недостатка не будет, главное, направить ее мощный поток в нужное вам русло, а иначе не вы станете руководить ею, а она вами, увлекая туда, куда вы не собирались.

Рыбы

До завершения сложного проекта, над которым вы долго и упорно работали, остался один шаг: поддавшись минутной слабости и бросив его на такой стадии, вы впоследствии себе этого не простите.

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