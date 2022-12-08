Емоційно складний день. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 грудня 2022 року

Сьогодні багато хто відчуватиме напругу та занепокоєння і це не дивно — у повний місяць завжди відбуваються якісь дивні події. Головне пам'ятати — все налагодиться вже завтра, будьте спокійні.

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Овен

Продуктивний час реалізації робочих проєктів. Постарайтеся максимально проявити себе перед керівництвом: можливо, через те, що несумлінні колеги часто присвоюють собі ваші заслуги, воно не знає про ваші таланти.

Телець

День є сприятливим для творчих людей. Але чим би ви не займалися, пам'ятаєте, ніхто за вас не зробить вашу роботу. Тому не відволікайтеся на незначні справи, сконцентруйтеся на основних завданнях.

Близнюки

Сьогодні вас може засмутити поведінка людей, яких ви вважаєте друзями. Не судіть їх суворо. Можливо, це не зовсім "ваші" люди. Пропозиції про нові проєкти порадують у другій половині дня.

Рак

День виключно вдалий для переговорів будь-якої якості — від ділових до особистих: співрозмовники, ким би вони не були, легко знайдуть з вами спільну мову і дадуть згоду на всі ваші пропозиції.

Лев

Перепади настрою, від яких ви можете страждати цього дня, заважатимуть вам не лише спілкуватися з навколишніми, але й повноцінно працювати, тому бажано взяти себе в руки та зберігати спокій.

Діва

Постарайтеся не вступати в сварку, на яку вас провокуватиме хтось зі знайомих чи колег: у "топці" скандалу ви "спалите" енергію, яка так необхідна вам для життя і роботи.

Терези

Розуміючи, що ваше заповітне бажання нарешті справдилось, не забудьте подякувати за нього вищим силам, інакше наступного разу вони добре подумають, чи варто робити вам добро.

Скорпіон

Починаючи роботу над новою справою, необхідно завершити стару: роботу над двома проєктами одночасно ви все одно не потягнете, відмовлятися від одного з них на користь іншого небажано.

Стрілець

Поставивши перед собою ціль, сміливо йдіть до неї, незважаючи ні на які перешкоди: зірки створять всі умови для її досягнення, але й ви не лінуєтеся і зробіть все, що від вас залежить.

Козеріг

Не найсприятливіший день для офіційного оформлення стосунків: одружившись сьогодні, ви дуже швидко зрозумієте, що погарячкували, а отже, доведеться думати про те, як розлучитися без відчутних втрат.

Водолій

В енергії, яка необхідна для роботи, сьогодні браку не буде, головне, спрямувати її потужний потік у потрібне вам русло, а інакше не ви керуватимете нею, а вона вами, захоплюючи туди, куди ви не збиралися.

Риби

До завершення складного проєкту, над яким ви довго та наполегливо працювали, залишився один крок: піддавшись хвилинній слабкості та кинувши його на такій стадії, ви згодом собі цього не пробачите.

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