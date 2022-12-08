Что лучше не дарить в 2023 году, чтобы не обидеть символ года - Черного Водяного кролика
Кролики не любят непрактичные вещи, поэтому подарки нужно подбирать по назначению и предпочтению, которые пригодятся. И самое главное, чтобы удобрить Кролика подарки нужно дарить от души.
Символ грядущего года — Кролик или Кот — очень миролюбивое, домашнее животное, которое не любит шума, суеты и напыщенности. Поэтому Новый год лучше всего встретить дома, а от дорогих и роскошных подарков лучше отказаться. Кролики не любят непрактичные вещи, поэтому подарки нужно подбирать по назначению и предпочтению, которые пригодятся. И самое главное, чтобы удобрить Кролика подарки нужно дарить от души.
Что лучше не дарить на Новый 2023 год?
► средства для душа — гели, шампуни, кремы, мыла
► часы, зеркала, полотенца
► духи, дезодоранты, туалетную воду
► острые и режущие предметы
► свечи
► курительные принадлежности, зажигалки, портсигары
► деньги
► животных
Что можно дарить на Новый 2023 год?
► вещи в тематике символа года
► вкусные презенты, сладости
► билеты или ваучеры на развлекательные мероприятия
► шапки с ушками, другие веселые подарки
► копилку в виде кролика или кота