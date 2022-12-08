Что лучше не дарить в 2023 году, чтобы не обидеть символ года - Черного Водяного кролика

Кролики не любят непрактичные вещи, поэтому подарки нужно подбирать по назначению и предпочтению, которые пригодятся. И самое главное, чтобы удобрить Кролика подарки нужно дарить от души.

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Символ грядущего года — Кролик или Кот — очень миролюбивое, домашнее животное, которое не любит шума, суеты и напыщенности. Поэтому Новый год лучше всего встретить дома, а от дорогих и роскошных подарков лучше отказаться. Кролики не любят непрактичные вещи, поэтому подарки нужно подбирать по назначению и предпочтению, которые пригодятся. И самое главное, чтобы удобрить Кролика подарки нужно дарить от души.

Что лучше не дарить на Новый 2023 год?

► средства для душа — гели, шампуни, кремы, мыла

► часы, зеркала, полотенца

► духи, дезодоранты, туалетную воду

► острые и режущие предметы

► свечи

► курительные принадлежности, зажигалки, портсигары

► деньги

► животных

Что можно дарить на Новый 2023 год?

► вещи в тематике символа года

► вкусные презенты, сладости

► билеты или ваучеры на развлекательные мероприятия

► шапки с ушками, другие веселые подарки

► копилку в виде кролика или кота