Що краще не дарувати в 2023 році, щоб не образити символ року — Чорного Водяного кролика

Кролики не люблять непрактичні речі, тому подарунки потрібно підбирати за призначенням та перевагами, які стануть у пригоді. І найголовніше, щоб удобрити Кролика, подарунки потрібно дарувати від душі.

Related video

Символ майбутнього року — Кролик або Кіт — дуже миролюбна, домашня тварина, яка не любить галасу, суєти та пихатості. Тому Новий рік найкраще зустріти вдома, а від дорогих і розкішних подарунків краще відмовитись. Кролики не люблять непрактичні речі, тому подарунки потрібно підбирати за призначенням та перевагами, які стануть у пригоді. І найголовніше, щоб удобрити Кролика, подарунки потрібно дарувати від душі.

Що краще не дарувати на Новий 2023 рік?

► засоби для душу — гелі, шампуні, креми, мила;

► годинник, дзеркала, рушники;

► парфуми, дезодоранти, туалетну воду;

► гострі та ріжучі предмети;

► свічки;

► приладдя для куріння, запальнички, портсигари;

► гроші;

► тварин.

Що можна дарувати на Новий 2023 рік?

► речі у тематиці символу року;

► смачні презенти, солодощі;

► квитки або ваучери на розважальні заходи;

► шапки з вушками, інші веселі подарунки;

► скарбничку у вигляді кролика або кота.