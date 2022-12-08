Що краще не дарувати в 2023 році, щоб не образити символ року — Чорного Водяного кролика
Кролики не люблять непрактичні речі, тому подарунки потрібно підбирати за призначенням та перевагами, які стануть у пригоді. І найголовніше, щоб удобрити Кролика, подарунки потрібно дарувати від душі.
Символ майбутнього року — Кролик або Кіт — дуже миролюбна, домашня тварина, яка не любить галасу, суєти та пихатості. Тому Новий рік найкраще зустріти вдома, а від дорогих і розкішних подарунків краще відмовитись. Кролики не люблять непрактичні речі, тому подарунки потрібно підбирати за призначенням та перевагами, які стануть у пригоді. І найголовніше, щоб удобрити Кролика, подарунки потрібно дарувати від душі.
Що краще не дарувати на Новий 2023 рік?
► засоби для душу — гелі, шампуні, креми, мила;
► годинник, дзеркала, рушники;
► парфуми, дезодоранти, туалетну воду;
► гострі та ріжучі предмети;
► свічки;
► приладдя для куріння, запальнички, портсигари;
► гроші;
► тварин.
Що можна дарувати на Новий 2023 рік?
► речі у тематиці символу року;
► смачні презенти, солодощі;
► квитки або ваучери на розважальні заходи;
► шапки з вушками, інші веселі подарунки;
► скарбничку у вигляді кролика або кота.