Лайфхаки выгодных онлайн-покупок

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Онлайн-шоппинг давно не считается чем-то экзотическим, он часто используется в качестве альтернативы утомительных походов по магазинам. Это позволяет экономить время и деньги, а также расширяет возможности, ведь можно заказать товары из другого региона или даже страны! Мы собрали проверенные лайфхаки, применяя которые можно тратить меньше и покупать на более выгодных условиях.

Изучайте скидки крупных интернет-магазинов

Маркетплейсы, например, EVA, часто предлагают покупателям скидки на товары из каталога. Поэтому советуем изучать позиции, участвующие в акциях и распродажах, и отслеживать ту продукцию, которая вам интересна. По мнению экспертов, наибольшие скидки интернет-магазины предоставляют на:

ухаживающую и декоративную косметику;

спортивное питание;

сезонную одежду;

бытовую химию.

Скидки на них могут составлять до 70 % от изначальной стоимости. Поэтому если у вас скоро кончится любимая помада или гель для стирки, целесообразно начать изучать акции интернет-магазинов. А вот технику, гаджеты и аксессуары для электроники покупать по скидкам не так выгодно. Чаще всего продавцы искусственно завышают цены, перед тем как добавить товар в категорию "акция". Так что реальная экономия будет минимальной.

Сравнивайте цены и используйте прайс-трекер

Возьмите за правило никогда не заказывать товар по первой же ссылке, особенно если речь идет о дорогостоящей технике, гаджетах, аксессуарах. Посмотрите, какие цены предлагают другие ритейлеры. Рекомендуем использовать специальные инструменты, сравнивающие предложения различных интернет-магазинов. Звучит невероятно, но иногда цены на одну и ту же позицию различаются на 30-40 %! Также можно воспользоваться прайс-трекером. Это сайт или приложение, где можно ввести название желаемого товара, например, планшета, а затем ждать оповещений о снижении цены.

Участвуйте в программах лояльности и используйте кэшбек

Кэшбеком называют фиксированную сумму или процент от покупки, который возвращается покупателю на карту. Сегодня существует множество подобных сервисов для украинских и зарубежных онлайн-магазинов, работающих с ритейлерами на партнерских условиях. Программы лояльности предоставляют возможность первым узнать о периодах распродаж. Например, бренды с ценником выше среднего практически не устраивают масштабных сейлов и не зовут на них всех и каждого, поэтому целесообразно следить за оповещениями "для своих".

Пользуйтесь приложением интернет-магазина и изучайте его социальные сети

Большинство ритейлеров хочет охватить все возможные площадки для продаж, поэтому создают собственные приложения. Чтобы привлечь туда пользователей, они проводят акции. Конечно, большинство специальных предложений рассчитаны на первый заказ, но если задействовать гаджеты всех членов семьи или друзей, выгода будет ощутимой.

Почему важно следить за социальными сетями магазина? Там первыми анонсируют акции, скидки, распродажи. Самые преданные покупатели могут рассчитывать и на другие поощрения 一 промокоды и купоны. Рекомендуем изучать и мессенджеры ритейлеров, ведь многие из них оповещают там о праздничных сейлах.

Еще несколько лайфхаков, которые помогают экономить на онлайн-шоппинге

Эксперты утверждают, цены на некоторые товары меняются в зависимости от дня недели. Считается, что самые большие скидки ожидаются во второй половине дня по вторникам. Но это срабатывает в отношении билетов на самолет, поезд или автобус. А вот если добавить товар, который не находится на распродаже в корзину, но не покупать его, можно сэкономить.

В чем же секрет этой маленькой хитрости? Большинство ритейлеров готовы предоставить скидку на позиции из корзины, чтобы покупатель вернулся и совершил покупку. Чтобы повысить шансы на такой исход, зарегистрируйтесь на сайте магазина и не чистите cookie-файлы несколько дней.

Перечислим еще несколько лайфхаков для экономии.

Указывайте в профиле дату рождения. Многие бренды дарят подарки и скидки клиентам к знаменательной дате. В некоторых случаях можно рассчитывать даже на подарочный сертификат.

Изучайте онлайн-аутлеты. В некоторых есть одежда, обувь и аксессуары любимых брендов из прошлых коллекций по существенно сниженным ценам.

Берите "время подумать". Если вы сомневаетесь, стоит ли покупать какой-то товар, просто вернитесь к мыслям о нем через несколько дней. Это убережет от импульсивных покупок и ненужных трат.

Заранее проверяйте условия доставки. Ряд ритейлеров доставляют покупки клиентов за свой счет, предлагая такой вариант по праздникам, при заказе на определенную сумму, при регистрации на сайте.

Надеемся, что статья была полезной и интересной. Желаем удачного онлайн-шопинга!