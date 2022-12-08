Лайфхаки вигідних онлайн-покупок

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Онлайн-шопінг давно не вважається чимось екзотичним, він часто використовується як альтернатива стомливим походам по магазинах. Це дозволяє заощаджувати час і гроші, а також розширює можливості, адже можна замовити товари з іншого регіону чи навіть країни! Ми зібрали перевірені лайфхаки, застосовуючи які можна витрачати менше і купувати на більш вигідних умовах.

Вивчайте знижки великих інтернет-магазинів

Маркетплейси, наприклад, EVA, часто пропонують покупцям знижки на товари з каталогу. Тому радимо вивчати позиції, які беруть участь в акціях і розпродажах, і відстежувати ту продукцію, яка вам цікава. На думку експертів, найбільші знижки надають інтернет-магазини на:

доглядову і декоративну косметику;

спортивне харчування;

сезонний одяг;

побутову хімію.

Знижки на них можуть становити до 70 % від початкової вартості. Тому якщо у вас скоро скінчиться улюблена помада чи гель для прання, доцільно розпочати вивчати акції інтернет-магазинів. А ось техніку, гаджети та аксесуари для електроніки купувати за знижками не так вигідно. Найчастіше продавці штучно завищують ціни, перш ніж додати товар до категорії "акція". Тож реальна економія буде мінімальною.

Порівнюйте ціни та використовуйте прайс-трекер

Візьміть за правило ніколи не замовляти товар за першим же посиланням, особливо якщо йдеться про дорогу техніку, гаджети, аксесуари. Подивіться, які ціни пропонують інші ритейлери. Рекомендуємо використовувати спеціальні інструменти, які порівнюють пропозиції різних інтернет-магазинів. Звучить неймовірно, але іноді ціни на ту саму позицію різняться на 30-40 %! Також можна скористатися прайс-трекером. Це сайт або додаток, де можна ввести назву бажаного товару, наприклад, планшета, а потім чекати на сповіщення про зниження ціни.

Беріть участь у програмах лояльності та використовуйте кешбек

Кешбеком називають фіксовану суму або відсоток від покупки, який повертається покупцеві на картку. Сьогодні існує безліч подібних сервісів для українських і зарубіжних онлайн-магазинів, що працюють із ритейлерами на партнерських умовах. Програми лояльності надають можливість першим дізнатися про періоди розпродажу. Наприклад, бренди з цінником вище за середній практично не влаштовують масштабних сейлів і не звуть на них усіх і кожного, тому доцільно стежити за оповіщеннями "для своїх".

Користуйтеся додатком інтернет-магазину і вивчайте його соціальні мережі

Більшість ритейлерів прагне охопити всі можливі майданчики для продажу, тому створює власні програми. Щоб залучити користувачів, вони проводять акції. Звичайно, більшість спеціальних пропозицій розраховані на перше замовлення, але якщо задіяти гаджети всіх членів сім’ї чи друзів, вигода буде відчутною.

Чому важливо стежити за соціальними мережами магазину? Там першими анонсують акції, знижки, розпродажі. Найвідданіші покупці можуть розраховувати і на інші заохочення 一 промокоди і купони. Рекомендуємо вивчати і месенджери рітейлерів, адже багато хто з них сповіщає там про святкові сейли.

Ще кілька лайфхаків, які допомагають заощаджувати на онлайн-шопінгу

Експерти стверджують, ціни на деякі товари змінюються в залежності від дня тижня. Вважається, що найбільші знижки очікуються у другій половині дня у вівторок. Але це спрацьовує щодо квитків на літак, поїзд чи автобус. А от якщо додати товар, який не перебуває на розпродажі в кошик, але не купувати його, можна заощадити.

У чому секрет цієї маленької хитрості? Більшість ритейлерів готові надати знижку на позиції з кошика, щоб покупець повернувся і здійснив покупку. Щоб підвищити шанси на такий результат, зареєструйтесь на сайті магазину і не чистіть файли cookie кілька днів.

Перерахуємо ще кілька лайфхаків для економії.

Вказуйте у профілі дату народження. Багато брендів дарують подарунки і знижки клієнтам до знаменної дати. У деяких випадках можна розраховувати навіть на подарунковий сертифікат.

Вивчайте онлайн-аутлети. У деяких є одяг, взуття та аксесуари улюблених брендів із минулих колекцій за суттєво зниженими цінами.

Беріть “час подумати”. Якщо ви вагаєтесь, чи варто купувати якийсь товар, просто поверніться до думок про нього через кілька днів. Це убереже від імпульсних покупок і непотрібних витрат.

Заздалегідь перевіряйте умови доставки. Ряд ритейлерів доставляють покупки клієнтів власним коштом, пропонуючи такий варіант у свята, при замовленні на певну суму, після реєстрації на сайті.

Сподіваємося, що стаття була корисною і цікавою. Бажаємо вдалого онлайн-шопінгу!