CHEEV та Анастасія Цимбалару готували коктейлі гостям зіркової події (фоторепортаж)

Столичні знаменитості зібралися на зірковий івент у Києві.

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У Києві, в столичному ресторані GHOST, відбулася масштабна вечірка — захід формату благодійні коктейлі та музика, покликаний об'єднати зустріч, численних друзів, зіркових гостей і представників ЗМІ з барною культурою та музикою. Івент пройшов у Києві вже вдруге і зібрав понад 200 гостей. Фокус побував на події.

Єгор Андрюшин

Відомі українські інфлюенсери, представники нового покоління бізнесу, ЗМІ, громадські діячі та, звісно ж, волонтери, військові й ветерани, що проходять реабілітацію і протезування, зібралися цього вечора в атмосферному ресторані Ghost на події, організованій медіа INSIDER.UA та музичним порталом MUZVAR.

СНЕЕV

Цього разу атмосферу вечора за баром створювали Гела Зозуля, романтик CHEEV і акторка Анастасія Цимбалару: вони готували напої гостям, а згодом естафету перейняли співачки Любов і Лада. Своєю чергою артисти LAUD, Андрій Кравченко, Єгор Андрюшин, NATIYA і Маша Данилова виступали на сцені, тішачи гостей своїми хітами і надихаючи на донати.

Марина Арістова, Ольга Саєнко, Анна Малиновська

Серед гостей були помічені Марина Арістова, Макс Леонов, Юлія Шелудько, Слава Соломко, Ірина Татаренко та багато інших.

Цьогоріч основною метою події стало закрити збір на реабілітацію та протезування захисника Сергія Єлістратова, який втратив ногу внаслідок бойового завдання. Сергій 14 років пропрацював у барній сфері, доки не пішов на фронт добровольцем, тож дуже символічно, що цього вечора він приготував коктейлі та підняв настрій гостям. За вечір вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень.

Сергій Елістратов

Андрій Кравченко

Олексій Донцов, Оксана Виноградова

Ірина Татаренко

Іпкс Леонов, Єсенія Литвинова, Микола Дацюк

LAUD

Юлія Шелудько

Співачка Любов

НАТІЯ

Геля Зозуля

Раніше Фокус писав про першу подію у форматі благодійні коктейлі та музика.