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Стиль жизни

CHEEV и Анастасия Цимбалару готовили коктейли гостям звездного события (фоторепортаж)

LADA, Masha Danilova, Анастасия Цимбалару фото 2024
Фото: Пресс-служба события | LADA, Masha Danilova, Анастасия Цимбалару

Столичные знаменитости собрались на звездный ивент в Киеве.

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В Киеве, в столичном ресторане GHOST, состоялась масштабная вечеринка — мероприятие формата благотворительные коктейли и музыка, призванное объединить встречу, многочисленных друзей, звездных гостей и представителей СМИ с барной культурой и музыкой. Ивент прошел в Киеве уже во второй раз и собрал более 200 гостей. Фокус побывал на событии.

Егор Андрюшин Fullscreen
Егор Андрюшин

Известные украинские инфлюенсеры, представители нового поколения бизнеса, СМИ, общественные деятели и, конечно же, волонтеры, военные и ветераны, которые проходят реабилитацию и протезирование, собрались этим вечером в атмосферном ресторане Ghost на событии, организованная медиа INSIDER.UA и музыкальным порталом MUZVAR.

СHEEV Fullscreen
СHEEV

В этот раз атмосферу вечера за баром создавали Гела Зозуля, романтик CHEEV и актриса Анастасия Цимбалару: они готовили напитки гостям, а позже эстафету переняли певицы Любовь и Лада. В свою очередь артисты LAUD, Андрей Кравченко, Егор Андрюшин, NATIYA и Маша Данилова выступали на сцене, радуя гостей своими хитами и вдохновляя на донаты.

Марина Аристова, Ольга Саенко, Анна Малиновская Fullscreen
Марина Аристова, Ольга Саенко, Анна Малиновская

В числе гостей были замечены Марина Аристова, Макс Леонов, Юлия Шелудько, Слава Соломко, Ирина Татаренко и многие другие.

В этот основной целью события стало закрыть сбор на реабилитацию и протезирование защитника Сергея Елистратова, потерявшего ногу в результате боевого задания. Сергей 14 лет проработал в барной сфере, пока не ушел на фронт добровольцем, поэтому очень символично, что в этот вечер он приготовил коктейли и поднял настроение гостям. За вечер удалось собрать более 100 тысяч гривен.

Сергей Элистратов Fullscreen
Сергей Элистратов
Андрей Кравченко Fullscreen
Андрей Кравченко
Алексей Донцов, Оксана Виноградова Fullscreen
Алексей Донцов, Оксана Виноградова
Ирина Татаренко Fullscreen
Ирина Татаренко
Ипкс Леонов, Есения Литвинова, Николай Дацюк Fullscreen
Ипкс Леонов, Есения Литвинова, Николай Дацюк
LAUD Fullscreen
LAUD
Юлия Шелудько Fullscreen
Юлия Шелудько
Певица Любовь Fullscreen
Певица Любовь
NATIYA Fullscreen
NATIYA
Геля Зозуля Fullscreen
Геля Зозуля
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Ранее Фокус писал о первом событии в формате благотворительные коктейли и музыка.