CHEEV и Анастасия Цимбалару готовили коктейли гостям звездного события (фоторепортаж)
Столичные знаменитости собрались на звездный ивент в Киеве.
В Киеве, в столичном ресторане GHOST, состоялась масштабная вечеринка — мероприятие формата благотворительные коктейли и музыка, призванное объединить встречу, многочисленных друзей, звездных гостей и представителей СМИ с барной культурой и музыкой. Ивент прошел в Киеве уже во второй раз и собрал более 200 гостей. Фокус побывал на событии.
Известные украинские инфлюенсеры, представители нового поколения бизнеса, СМИ, общественные деятели и, конечно же, волонтеры, военные и ветераны, которые проходят реабилитацию и протезирование, собрались этим вечером в атмосферном ресторане Ghost на событии, организованная медиа INSIDER.UA и музыкальным порталом MUZVAR.
В этот раз атмосферу вечера за баром создавали Гела Зозуля, романтик CHEEV и актриса Анастасия Цимбалару: они готовили напитки гостям, а позже эстафету переняли певицы Любовь и Лада. В свою очередь артисты LAUD, Андрей Кравченко, Егор Андрюшин, NATIYA и Маша Данилова выступали на сцене, радуя гостей своими хитами и вдохновляя на донаты.
В числе гостей были замечены Марина Аристова, Макс Леонов, Юлия Шелудько, Слава Соломко, Ирина Татаренко и многие другие.
В этот основной целью события стало закрыть сбор на реабилитацию и протезирование защитника Сергея Елистратова, потерявшего ногу в результате боевого задания. Сергей 14 лет проработал в барной сфере, пока не ушел на фронт добровольцем, поэтому очень символично, что в этот вечер он приготовил коктейли и поднял настроение гостям. За вечер удалось собрать более 100 тысяч гривен.
Ранее Фокус писал о первом событии в формате благотворительные коктейли и музыка.