CHEEV и Анастасия Цимбалару готовили коктейли гостям звездного события (фоторепортаж)

Столичные знаменитости собрались на звездный ивент в Киеве.

Related video

В Киеве, в столичном ресторане GHOST, состоялась масштабная вечеринка — мероприятие формата благотворительные коктейли и музыка, призванное объединить встречу, многочисленных друзей, звездных гостей и представителей СМИ с барной культурой и музыкой. Ивент прошел в Киеве уже во второй раз и собрал более 200 гостей. Фокус побывал на событии.

Егор Андрюшин

Известные украинские инфлюенсеры, представители нового поколения бизнеса, СМИ, общественные деятели и, конечно же, волонтеры, военные и ветераны, которые проходят реабилитацию и протезирование, собрались этим вечером в атмосферном ресторане Ghost на событии, организованная медиа INSIDER.UA и музыкальным порталом MUZVAR.

СHEEV

В этот раз атмосферу вечера за баром создавали Гела Зозуля, романтик CHEEV и актриса Анастасия Цимбалару: они готовили напитки гостям, а позже эстафету переняли певицы Любовь и Лада. В свою очередь артисты LAUD, Андрей Кравченко, Егор Андрюшин, NATIYA и Маша Данилова выступали на сцене, радуя гостей своими хитами и вдохновляя на донаты.

Марина Аристова, Ольга Саенко, Анна Малиновская

В числе гостей были замечены Марина Аристова, Макс Леонов, Юлия Шелудько, Слава Соломко, Ирина Татаренко и многие другие.

В этот основной целью события стало закрыть сбор на реабилитацию и протезирование защитника Сергея Елистратова, потерявшего ногу в результате боевого задания. Сергей 14 лет проработал в барной сфере, пока не ушел на фронт добровольцем, поэтому очень символично, что в этот вечер он приготовил коктейли и поднял настроение гостям. За вечер удалось собрать более 100 тысяч гривен.

Сергей Элистратов

Андрей Кравченко

Алексей Донцов, Оксана Виноградова

Ирина Татаренко

Ипкс Леонов, Есения Литвинова, Николай Дацюк

LAUD

Юлия Шелудько

Певица Любовь

NATIYA

Геля Зозуля

Ранее Фокус писал о первом событии в формате благотворительные коктейли и музыка.