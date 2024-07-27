Ненавидів найбільше: принц Гаррі розповів про комплекси принца Вільяма в дитинстві (фото)

За словами герцога Сассекського, принц Уельський у дитинстві страждав від "синдрому збентеженого старшого брата". У коледжі Ітона Вільям всіляко його уникав, хоча Гаррі не нав'язувався в його компанію.

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Принц Гаррі стверджує у своїх мемуарах "Спер", що його старший брат принц Вільям під час навчання в Ітоні "не хотів його знати" і ненавидів, коли їхніх двох однокласники вважали "однодумцями", пише Мirror.

У дитинстві Вільям і Гаррі регулярно потрапляли в об'єктиви фотографів, коли були разом із принцесою Діаною. Знаменитий особистий стиль невістки королеви Єлизавети ІІ був відображений у вбраннях молодих принців, яким вона часто підбирала однаковий одяг. За словами принца Гаррі це дуже злило його старшого брата. Герцог Сассекський стверджує, що Вільям "ненавидів", коли мама одягала їх в однакове вбрання, як маленьких дітей.

Принцеса Діана з принцом Чарльзом і дітьми Фото: Getty Images

Збентеження принца Вільяма від того, що його застукали на публіці в однаковому вбранні з братом, можливо, перейшло в теперішнє життя. Своїх синів, принца Джорджа і принца Луї, за винятком шкільної форми, рідко можна побачити на публіці в однаковому одязі. Єдиний раз, коли двох принців бачили однаково одягненими, був цього року на Trooping the Colour, де обидва були сфотографовані в елегантних костюмах і червоних краватках.

Принц Вільям зі своєю сім'єю Фото: Getty Images

Також у своїх мемуарах "Spare" Гаррі стверджує, що Вільям страждав від "комплексу збентеженого старшого брата в дитинстві". Під час навчання в престижному коледжі, нинішній принц Уельський одного разу сказав йому прикидатися, що вони не знають один одного. "Останні два роки, як він пояснив, Ітон був його притулком. Жодного молодшого брата, який би ходив за ним по п'ятах, дошкуляв його запитаннями, нав'язувався в його колі спілкування. Він виковував своє власне життя і не хотів від нього відмовлятися", — пише Гаррі.

Нагадаємо, 28 червня Фокус писав про те, що принц Гаррі "почувається аутсайдером" після сварки з родиною. Окремим ударом стало те, що Сассекських не запросили на щорічний парад короля.