"Запасний" вийшов на початку 2023 року. Книга завдала значних репутаційних збитків королівській родині Великої Британії, адже Гаррі розповів про сварки з братом Вільямом, напружені стосунки з королевою Каміллою.

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Принц Гаррі шукає більше "сенсаційних матеріалів" для нової книги. Про це пише Daily Mail.

У січні 2023 року герцог Сассекський випустив біографічну книгу "Запасний", яка завдала значних репутаційних збитків королівській родині Великої Британії.

І хоча книга Гаррі у твердій обкладинці вийшла вже 18 місяців тому, не було жодних ознак виходу версії в м’якій обкладинці.

Втім, видавці прагнуть зробити все можливе для того, щоб видати такий варіант, особливо якщо син короля Чарльза ІІІ зможе надати новий "сенсаційний" матеріал, який вони можуть включити до свіжої версії.

"Схоже, у Гаррі немає нових хвилювань, щоб поділитися", — говорить королівський інсайдер.

Принц Гаррі Фото: Getty

"Його сім'я тримала його на відстані витягнутої руки, знаючи, що все, що вони скажуть, може бути записано та використано як доказ проти них", — додав він.

Лише коронацію батька у травні 2023 року Гаррі може використати в "мʼякій" палітурці.

"Єдиний ексклюзив, який міг запропонувати Гаррі, пов’язаний з його поглядом на коронацію з-за капелюха з пір’ям тітки Анни і того, як він зайшов у Бак-Хаус по дорозі в Гітроу, щоб скористатися туалетом", — пожартував інсайдер.

Принц Гаррі на коронації батька Фото: Getty Images

Раніше Гаррі хвалився тим, що у нього достатньо контенту, щоб написати більше книг про свій досвід, коли він був членом королівської родини Великої Британії.

Нагадаємо, за якої умови принц Гаррі та Меган Маркл можуть повернутися до королівської родини.

Також Фокус писав про бажання герцогів Сассекських примиритися з Кейт Міддлтон.