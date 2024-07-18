Принц Гарри ищет больше "сенсационных материалов" для новой книги
"Запасной" вышел в начале 2023 года. Книга нанесла значительный репутационный ущерб королевской семье Великобритании, ведь Гарри рассказал о ссорах с братом Уильямом, напряженных отношениях с королевой Камиллой.
Принц Гарри ищет больше "сенсационных материалов" для новой книги. Об этом пишет Daily Mail.
В январе 2023 года герцог Сассекский выпустил биографическую книгу "Запасной", которая нанесла значительный репутационный ущерб королевской семье Великобритании.
И хотя книга Гарри в твердой обложке вышла уже 18 месяцев назад, не было никаких признаков выхода версии в мягкой обложке.
Впрочем, издатели стремятся сделать все возможное для того, чтобы издать такой вариант, особенно если сын короля Чарльза III сможет предоставить новый "сенсационный" материал, который они могут включить в свежую версию.
"Похоже, у Гарри нет новых волнений, чтобы поделиться", — говорит королевский инсайдер.
"Его семья держала его на расстоянии вытянутой руки, зная, что все, что они скажут, может быть записано и использовано как доказательство против них", — добавил он.
Только коронацию отца в мае 2023 года Гарри может использовать в "мягком" переплете.
"Единственный эксклюзив, который мог предложить Гарри, связан с его взглядом на коронацию из-за шляпы с перьями тети Анны и того, как он зашел в Бак-Хаус по дороге в Хитроу, чтобы воспользоваться туалетом", — пошутил инсайдер.
Ранее Гарри хвастался тем, что у него достаточно контента, чтобы написать больше книг о своем опыте, когда он был членом королевской семьи Великобритании.
Напомним, при каком условии принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в королевскую семью.
Также Фокус писал о желании герцогов Сассекских примириться с Кейт Миддлтон.