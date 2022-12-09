День, когда нужно позаботиться о себе: гороскоп на 9 декабря для всех знаков Зодиака
День может показаться спокойным, но есть риск с кем-то повздорить. Сегодня нужно тщательно контролировать себя, чтобы не попасть в конфликт, ведь он может отразится на будущих взаимоотношениях с этим человеком.
Овны
Конец недели будет не самым легким. Постарайтесь провести день спокойно, не поддаваясь лишним эмоциям, уделите время себе и близким, применив все методы для улучшения вашего морального состояния.
Тельцы
Неожиданные новости — вот что удивит вас сегодня. Это может касаться как работы, так и личной жизни, но несмотря на вашу неготовность к такому сюрпризу — вас это не огорчит.
Близнецы
То, что вас так тревожит, наконец-то решится, и окажется, что не так страшен черт, как его рисуют. Это станет хорошим уроком, чтобы не накручивать себя по пустякам.
Раки
Луна для вас сегодня не в самом удачном положении, что может отразиться на вашем настроении и реакции на события дня. Постарайтесь контролировать все вокруг и не поддаваться эмоции.
Львы
На вас свалится немало рабочих или бытовых задач, но сегодня это и к лучшему — вам будет некогда вникать в поток информации вокруг и день пролетит быстро и насыщенно.
Девы
Сегодня у вас будет романтическое настроение — может быть, интересное знакомство, свидание или сюрприз от партнера. Насладитесь этим днем сполна.
Весы
Сегодня — удачный день в финансовом плане. Возможна заслуженная премия, приятный кэшбэк или выгодная сделка. Если планировали что-то продать или купить — действуйте смело.
Скорпионы
В этот день звезды подарят вам долгожданное ощущение спокойствия и равновесия. Уверенно планируйте будущее, можете написать планы на следующий год.
Стрельцы
В этот день стоит вспомнить о своих давних друзьях. Можно и нужно пойти на контакт, написать или позвонить тому, по ком скучаете. По вам тоже скучают!
Козероги
День может показаться спокойным, но вы рискуете с кем-то повздорить. Сегодня нужно тщательно контролировать себя, чтобы не попасть в конфликт, ведь он может отразится на будущих взаимоотношениях с этим человеком.
Водолеи
Вы можете случайно попасть в пучину воспоминаний и сожалений о прошлом. Постарайтесь гнать эти мысли от себя подальше.
Рыбы
Удачный день для общения, цель которого — практичная. Сегодня можно искать партнеров или подрядчиков, договариваться о сотрудничестве или подписывать сделки.