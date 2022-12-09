День, коли потрібно подбати про себе: гороскоп на 9 грудня для всіх знаків Зодіаку

День може здатися спокійним, але є ризик з кимось посваритися. Сьогодні потрібно ретельно контролювати себе, щоб не потрапити у конфлікт, адже він може позначиться на майбутніх взаєминах із цією людиною.

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Овни

Кінець тижня буде не найлегшим. Намагайтеся провести день спокійно, не піддаючись зайвим емоціям, приділіть час собі та близьким, застосувавши всі методи для покращення вашого морального стану.

Тельці

Несподівані новини – ось що здивує вас сьогодні. Це може стосуватися як роботи, так і особистого життя, але, незважаючи на вашу неготовність до такого сюрпризу, вас це не засмутить.

Близнюки

Те, що вас так турбує, нарешті вирішиться, і з'ясується, що не такий страшний чорт, як його малюють. Це стане хорошим уроком, щоб не накручувати себе через дрібниці.

Раки

Місяць для вас сьогодні не в найвдалішому становищі, що може позначитися на вашому настрої та реакції на події дня. Намагайтеся контролювати все навколо і не піддаватися на емоції.

Леви

На вас звалиться чимало робочих чи побутових завдань, але сьогодні це й на краще — вам ніколи буде вникати в потік інформації навколо і день пролетить швидко та насичено.

Діви

Сьогодні у вас буде романтичний настрій — можливо, цікаве знайомство, побачення чи сюрприз від партнера. Насолоджуйтеся цим днем сповна.

Терези

Сьогодні – вдалий день у фінансовому плані. Можлива заслужена премія, приємний кешбек чи вигідна угода. Якщо планували щось продати чи купити, дійте сміливо.

Скорпіони

Цього дня зірки подарують вам довгоочікуване відчуття спокою та рівноваги. Впевнено плануйте майбутнє, можете написати плани на наступний рік.

Стрільці

Цього дня варто згадати про своїх давніх друзів. Можна і потрібно піти на контакт, написати або зателефонувати тому, за ким сумуєте. За вами теж сумують!

Козероги

День може здатися спокійним, але ви ризикуєте з кимось посваритися. Сьогодні потрібно ретельно контролювати себе, щоб не потрапити у конфлікт, адже він може позначиться на майбутніх взаєминах із цією людиною.

Водолії

Ви можете випадково потрапити у вир спогадів і жалю про минуле. Намагайтеся гнати ці думки від себе подалі.

Риби

Вдалий день для спілкування, мета якого – практична. Сьогодні можна шукати партнерів чи підрядників, домовлятися про співпрацю чи підписувати угоди.

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