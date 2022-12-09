Три знака зодиака, которым повезет в любви в 2023-м году

Чувство, которому не подвластны никакие обстоятельства и времена, — любовь. Астрологи полагают, что больше всего в предстоящем году в любви повезет Близнецам, Весам и Львам.

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Близнецы

Близнецам повезет обрести отношения в 2023 году, где они будут чувствовать себя окрыленными и счастливыми. Отбросьте свою эмоциональность, ведь главное — не настраивать себя на негатив и не зацикливаться на отвлекающих мелочах, довериться своему партнеру и дать судьбе распорядиться как ей угодно. Не забывайте отдавать вашему партнеру столько же, сколько получаете вы сами. Отношения, которые начнутся (или перейдут на новый уровень) в 2023 году — остануться надолго в вашей жизни (не исключено, что навсегда) будут полны крутых поворотов и приятных и волнующих эмоций.

Весы

Весы в новому году наконец-то испытают то, о чем так долго мечтали. Возможно, это случится уже в начале года, но не торопите события, все идет так, как должно. Если хочется нырнуть в новые отношения с головой — позвольте себе это без терзаний совести. Главное — помнить про ошибки, которые вы уже совершали в предыдущих отношениях, сделать выводы и стараться не допускать их. Не проявляйте ревность и гордыню, помните, что три кита на которых ваш союз продержиться долго и счастливо — поддержка, доверие и искренность. Идите на компромиссы и вы увидите результат.

Львы

Для Львов 2023 год будет отличной возможностью проявить свои лучшие качества и очаровывать окружающих своей обаятельностью и харизмой. У вас будет много поклонников и интересных знакомств, среди которых, вероятней всего, будет тот особенный партнер, с которым вы испытаете счастье. Главное, на пике эмоций не растеряться, не боятся принимать решения и сделать правильный выбор, а для этого нужно прислушаться к сердцу. Также возможны встречи из вашего любовного прошлого, но зацикливаться на этом не стоит, это тоже проделки вашего обаяния, перед которым любому сложно будет устоять. Вас ждет интересный год!

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