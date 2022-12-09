Три знаки зодіаку, яким пощастить у коханні у 2023-му році

Почуття, якому не підвладні жодні обставини та часи, — кохання. Астрологи вважають, що найбільше в наступному році в коханні пощастить Близнюкам, Терезам та Левам.

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Близнюки

Близнюкам пощастить зав'язати стосунків у 2023 році, де вони почуватимуться окриленими та щасливими. Відкиньте свою емоційність, адже головне — не налаштовувати себе на негатив і не зациклюватися на дрібницях, що відволікають, довіритися своєму партнеру і дати долі розпорядитися як їй завгодно. Не забувайте віддавати вашому партнеру стільки ж, скільки ви отримуєте самі. Стосунки, які почнуться (або перейдуть на новий рівень) у 2023 році — залишаться надовго у вашому житті (не виключено, що назавжди) будуть сповнені крутих поворотів і приємних несподіваних емоцій.

Терези

Терези в новому році нарешті відчують те, про що так довго мріяли. Можливо, це станеться вже на початку року, але не поспішайте події, все йде так, як має бути. Якщо хочеться пірнути в нові стосунки з головою — дозвольте собі це без мук совісті. Головне — пам'ятати про помилки, яких ви вже припустились в попередніх стосунках, зробити висновки та намагатися не допускати їх. Не проявляйте ревнощів і гордині, пам'ятайте, що три кити на яких ваш союз протримається довго та щасливо — підтримка, довіра та щирість. Ідіть на компроміси, і ви побачите результат.

Леви

Для Левів 2023 рік буде чудовою можливістю проявити свої найкращі якості та зачаровувати навколишніх своєю чарівністю та харизмою. У вас буде багато шанувальників і цікавих знайомств, серед яких, найімовірніше, буде той особливий партнер, з яким ви відчуєте щастя. Головне, на піку емоцій не розгубитися, не боятися ухвалювати рішення та зробити правильний вибір, а для цього треба прислухатися до серця. Також можливі зустрічі з вашого любовного минулого, але зациклюватися на цьому не варто, це теж витівки вашої чарівності, перед якою будь-кому складно буде встояти. На вас чекає цікавий рік!

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