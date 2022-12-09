От качества сна зависит самочувствие человека на целый день. Часто проблемы со сном возникают не только из-за стресса и отсутствия режима, но и из-за неправильно подобранных спальных аксессуаров. Специалисты украинского производителя одеял и подушек "Мирсон" рассказали, как правильно выбрать подушку.

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Какие подушки бывают

Решив купить подушки и попав впервые в магазин с постельными принадлежностями, легко можно растеряться от широты ассортимента. Однако вдумчивое знакомство с представленными товарами поможет разобраться.

Первое, что бросается в глаза — размер и форма подушек.

Подушки бывают:

квадратные (например размера 50 на 50);

прямоугольные (50 на 70 или 70 на 90);

круглые;

в форме валиков и так далее.

Для сна рекомендуют покупать квадратные или прямоугольные подушки, а универсальные размеры помогают выбрать подходящие наволочки.

При беглом осмотре подушек можно заметить, что кроме размеров и форм подушки отличаются и толщиной. Есть более высокие подушки, а есть полностью плоские.

Высота подушки зависит от индивидуальных предпочтений человека, который будет на ней спать. Есть несколько рекомендаций, как можно выбрать высоту подушки, которые включают как телосложение человека, так и его предпочтения в выборе позы сна.

Так, существуют подушки высотой от 12 до 17 см. Чем шире плечи у человека, тем выше ему нужна подушка. Однако, если человек с широкими плечами любит спать на животе или на спине, тогда слишком высокая подушка будет вызывать дискомфорт.

Параметры выбора высоты подушки примерно следующие,

для щуплых людей с узкими плечами, а также для любителей спать на спине или животе достаточно высоты подушки 12-14 см;

для широкоплечих и любителей спать на боку 14-17 см.

Из чего шьют подушки

Подушка состоит из чехла и наполнителя.

Украинский производитель одеял и подушек "Мирсо" использует в производстве подушек различные качественные материалы, которые позволяют сделать подходящий выбор людям с разными предпочтениями и бюджетом.

В ассортименте производителя представлены подушки с такими наполнителями:

пух (натуральный и искусственный);

шерсть (овечья шерсть высокого качества);

хлопок;

бамбук;

эвкалипт;

экософт;

мемори.

У каждого наполнителя есть свои преимущества и особенности. Например, овечья шерсть считается не только экологичным материалом, она оказывает лечебный эффект на человека. Поэтому рекомендуется приобрести такую подушку людям с болями в шее и головными болями.

Пух имеет отличную теплопроводимость, подушки с этим наполнителем мягкие и легкие, но они могут не подойти аллергикам, так как натуральный наполнитель может содержать молекулы аллергенов.

Для аллергиков рекомендуют приобретать подушки с искусственными наполнителями, такими как экософт, а также натуральные с эвкалиптом и на основе бамбуковых волокон. Они не только гипоаллергенные, но и обладают противомикробным и противогрибковым свойством.

Подушки из хлопка — недорогие и износостойкие, а пенный наполнитель мемори обеспечивает сохранность формы подушки, которую она приобретает во время сна, обеспечивая максимакльный комфорт и защиту позвоночника спины и шеи.

Людям с проблемами позвоночника стоит обратить внимание на ортопедические подушки, которые хоть и стоят дороже, но обеспечивают равномерное распределение нагрузки для комфортного отдыха, давая возможность мышцам спины и шеи полностью расслабиться.

При выборе чехла для подушки отдавать предпочтение стоит натуральным плотным тканям. Например, эксперты компании "Мирсон" выбрали для своих изделий высококачественный тик. Эта ткань является износостойкой и за ней легко ухаживать, что также продлит срок службы подушки.

На что влияет жесткость подушки

На жесткость подушки влияет плотность наполнения, а также материал, который используют в качестве наполнителя.

Например, подушки из пуха и бамбука считаются мягкими, в то время как пенные наполнители и овечья шерсть более жесткие наполнители.

Ортопеды не рекомендуют спать как на слишком жестких подушках, так и на слишком мягких. И хотя выбор жесткости зависит от индивидуальных предпочтений каждого конкретного человека, лучше всего выбирать подушки средней жесткости.

В ассортименте украинского производителя "Мирсон" можно найти подушки любой жесткости и выбрать оптимальный вариант для себя по соотношению цена-качество. При покупке подушки в магазине "Мирсон" доставка Укрпочтой бесплатная.

А также на сайте компании постоянно действуют праздничные скидки и акции, что позволяет приобретать качественную украинскую продукция по выгодным ценам.