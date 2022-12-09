Від якості сну залежить самопочуття людини на цілий день. Часто проблеми зі сном виникають не тільки через стрес і відсутність режиму, але й через неправильно підібрані спальні аксесуари. Фахівці українського виробника ковдр і подушок "Мірсон" розповіли, як правильно вибрати подушку.

Related video

Які подушки бувають

Вирішивши купити подушки і потрапивши вперше в магазин із постільним приладдям, легко можна розгубитися від широти асортименту. Проте вдумливе знайомство з представленими товарами допоможе розібратися.

Перше, що впадає у вічі — розмір і форма подушок.

Подушки бувають:

квадратні (наприклад, розміру 50 на 50);

прямокутні (50 на 70 чи 70 на 90);

круглі;

у формі валиків і таке інше.

Для сну рекомендують купувати квадратні або прямокутні подушки, а універсальні розміри допомагають вибрати відповідні наволочки.

При побіжному огляді подушок можна помітити, що крім розмірів і форм подушки відрізняються і товщиною. Є більш високі подушки, а повністю плоскі.

Висота подушки залежить від індивідуальних уподобань людини, яка на ній спатиме. Є кілька рекомендацій, як можна вибрати висоту подушки, які враховують як статуру людини, так і її переваги у виборі пози сну.

Так, існують подушки заввишки від 12 до 17 см. Чим ширші плечі у людини, тим вища потрібна подушка. Однак, якщо людина із широкими плечима любить спати на животі або спині, тоді занадто висока подушка викликатиме дискомфорт.

Параметри вибору висоти подушки приблизно такі,

для тендітних людей з вузькими плечима, а також для любителів спати на спині або животі достатньо висоти подушки 12-14 см;

для широкоплечих і любителів спати на боці 14-17 см.

З чого шиють подушки

Подушка складається з чохла та наповнювача.

Український виробник ковдр і подушок "Мірсо" використовує у виробництві подушок різні якісні матеріали, які дозволяють зробити відповідний вибір людям із різними уподобаннями та бюджетом.

В асортименті виробника представлені подушки з такими наповнювачами:

пух (натуральний та штучний);

вовна (овеча вовна високої якості);

бавовна;

бамбук;

евкаліпт;

екософт;

меморі.

Кожен наповнювач має свої переваги й особливості. Наприклад, овеча вовна вважається не лише екологічним матеріалом, вона має лікувальний ефект на людину. Тому рекомендується придбати таку подушку людям із болями в шиї та головними болями.

Пух має відмінну теплопровідність, подушки з цим наповнювачем м'які та легкі, але вони можуть не підійти алергікам, оскільки натуральний наповнювач може містити молекули алергенів.

Для алергіків рекомендують купувати подушки зі штучними наповнювачами, такими як екософт, а також натуральні з евкаліптом і на основі бамбукових волокон. Вони не тільки гіпоалергенні, а й мають протимікробну та протигрибкову властивість.

Подушки з бавовни — недорогі та зносостійкі, а пінний наповнювач меморі забезпечує збереження форми подушки, якої вона набуває під час сну, забезпечуючи максимальний комфорт і захист хребта спини та шиї.

Людям із проблемами хребта варто звернути увагу на ортопедичні подушки, які хоч і коштують дорожче, але забезпечують рівномірний розподіл навантаження для комфортного відпочинку, даючи можливість м'язам спини та шиї повністю розслабитись.

У процесі вибору чохла для подушки віддавати перевагу варто натуральним щільним тканинам. Наприклад, експерти компанії "Мірсон" обрали для своїх виробів високоякісний тик. Ця тканина є зносостійкою і її легко доглядати, що також продовжить термін служби подушки.

На що впливає жорсткість подушки

На жорсткість подушки впливає щільність наповнення, а також матеріал, який використовують як наповнювач.

Наприклад, подушки з пуху та бамбука вважаються м'якими, у той час як пінні наповнювачі й овеча вовна жорсткіші наповнювачі.

Ортопеди не рекомендують спати як на занадто жорстких подушках, так і занадто м'яких. І хоча вибір жорсткості залежить від індивідуальних переваг кожної конкретної людини, краще вибирати подушки середньої жорсткості.

В асортименті українського виробника "Мірсон" можна знайти подушки будь-якої жорсткості й обрати оптимальний варіант для себе за співвідношенням ціна-якість. За умов покупку подушки в магазині "Мірсон" доставка Укрпоштою безкоштовна.

А також на сайті компанії постійно діють святкові знижки й акції, що дозволяє купувати якісну українську продукцію за вигідними цінами.