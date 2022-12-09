Як правильно вибрати подушку
Від якості сну залежить самопочуття людини на цілий день. Часто проблеми зі сном виникають не тільки через стрес і відсутність режиму, але й через неправильно підібрані спальні аксесуари. Фахівці українського виробника ковдр і подушок "Мірсон" розповіли, як правильно вибрати подушку.
Які подушки бувають
Вирішивши купити подушки і потрапивши вперше в магазин із постільним приладдям, легко можна розгубитися від широти асортименту. Проте вдумливе знайомство з представленими товарами допоможе розібратися.
Перше, що впадає у вічі — розмір і форма подушок.
Подушки бувають:
- квадратні (наприклад, розміру 50 на 50);
- прямокутні (50 на 70 чи 70 на 90);
- круглі;
- у формі валиків і таке інше.
Для сну рекомендують купувати квадратні або прямокутні подушки, а універсальні розміри допомагають вибрати відповідні наволочки.
При побіжному огляді подушок можна помітити, що крім розмірів і форм подушки відрізняються і товщиною. Є більш високі подушки, а повністю плоскі.
Висота подушки залежить від індивідуальних уподобань людини, яка на ній спатиме. Є кілька рекомендацій, як можна вибрати висоту подушки, які враховують як статуру людини, так і її переваги у виборі пози сну.
Так, існують подушки заввишки від 12 до 17 см. Чим ширші плечі у людини, тим вища потрібна подушка. Однак, якщо людина із широкими плечима любить спати на животі або спині, тоді занадто висока подушка викликатиме дискомфорт.
Параметри вибору висоти подушки приблизно такі,
- для тендітних людей з вузькими плечима, а також для любителів спати на спині або животі достатньо висоти подушки 12-14 см;
- для широкоплечих і любителів спати на боці 14-17 см.
З чого шиють подушки
Подушка складається з чохла та наповнювача.
Український виробник ковдр і подушок "Мірсо" використовує у виробництві подушок різні якісні матеріали, які дозволяють зробити відповідний вибір людям із різними уподобаннями та бюджетом.
В асортименті виробника представлені подушки з такими наповнювачами:
- пух (натуральний та штучний);
- вовна (овеча вовна високої якості);
- бавовна;
- бамбук;
- евкаліпт;
- екософт;
- меморі.
Кожен наповнювач має свої переваги й особливості. Наприклад, овеча вовна вважається не лише екологічним матеріалом, вона має лікувальний ефект на людину. Тому рекомендується придбати таку подушку людям із болями в шиї та головними болями.
Пух має відмінну теплопровідність, подушки з цим наповнювачем м'які та легкі, але вони можуть не підійти алергікам, оскільки натуральний наповнювач може містити молекули алергенів.
Для алергіків рекомендують купувати подушки зі штучними наповнювачами, такими як екософт, а також натуральні з евкаліптом і на основі бамбукових волокон. Вони не тільки гіпоалергенні, а й мають протимікробну та протигрибкову властивість.
Подушки з бавовни — недорогі та зносостійкі, а пінний наповнювач меморі забезпечує збереження форми подушки, якої вона набуває під час сну, забезпечуючи максимальний комфорт і захист хребта спини та шиї.
Людям із проблемами хребта варто звернути увагу на ортопедичні подушки, які хоч і коштують дорожче, але забезпечують рівномірний розподіл навантаження для комфортного відпочинку, даючи можливість м'язам спини та шиї повністю розслабитись.
У процесі вибору чохла для подушки віддавати перевагу варто натуральним щільним тканинам. Наприклад, експерти компанії "Мірсон" обрали для своїх виробів високоякісний тик. Ця тканина є зносостійкою і її легко доглядати, що також продовжить термін служби подушки.
На що впливає жорсткість подушки
На жорсткість подушки впливає щільність наповнення, а також матеріал, який використовують як наповнювач.
Наприклад, подушки з пуху та бамбука вважаються м'якими, у той час як пінні наповнювачі й овеча вовна жорсткіші наповнювачі.
Ортопеди не рекомендують спати як на занадто жорстких подушках, так і занадто м'яких. І хоча вибір жорсткості залежить від індивідуальних переваг кожної конкретної людини, краще вибирати подушки середньої жорсткості.
В асортименті українського виробника "Мірсон" можна знайти подушки будь-якої жорсткості й обрати оптимальний варіант для себе за співвідношенням ціна-якість. За умов покупку подушки в магазині "Мірсон" доставка Укрпоштою безкоштовна.
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