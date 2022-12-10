6 овощей, которые помогут быстро похудеть к Новому году

Если употреблять овощи из списка почаще, то они помогут избавиться от жира на талии и животе.

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В овощах содержится много питательных веществ, и они очень полезны. Но некоторые овощи также помогают сбросить вес эффективней остальных.

И, выбирая овощную диету, стоит помнить, что лишние килограммы мы набираем, когда употребляем в пищу калорий больше, чем успеваем расходовать в течение дня. Следовательно, сократив потребление калорий, можно постепенно избавиться лишнего веса.

Это куда эффективней быстрых диет, к тому же помогает сформировать правильные пишевые привычки. Овощи идеально для этого подходят, так как практически не содержат жиров и холестерина. Зато содержат клетчатку, которая "связывает" жиры и препятствует их усвоению. Еще один аспект овощной диеты: она стимулирует перистальтику и ускоряет процесс метаболизма, что способствует похудению и общему оздоровлению.

Свекла

Свеклу можно есть в любом виде: сырой, запеченной или вареной, также ее можно сочетать с другими овощами. Заправлять салаты из свеклы нужно растительным маслом, иначе жирорастворимые витамины этого овоща организмом не усвоятся.

В свекле много клетчатки, которая улучшает здоровье кишечника и продлевает ощущение сытости.

Морковь

Как и в случае со свеклой, салаты из этого овоща нужно заправлять растительным маслом, чтобы усваивались жирорастворимые витамины. Антиоксиданты в составе моркови улучшают состав клеток крови и повышают гемоглобин. Она помогает улучшить обмен веществ и, конечно, морковь богата каротином, который обеспечивает организм витамином А и повышает упругость кожи. Единственный минус: из-за большого количества сахара морковь вызывает аппетит, так что ее не рекомендуют есть на ночь.

Капуста

Любая капуста полезна: белокочанная, брокколи, китайская, цветная, кале, или любая другая. Все виды капусты содержат массу витаминов, микроэлементов, а также незаменимых аминокислот. Капуста — это источник витаминов А, С, Е, К, РР, U, витаминов группы В; микроэлементов кальция, фосфора, калия, магния, железа, меди, цинка, марганца, фтора.

Капуста способствует улучшению пищеварения и повышает иммунитет. И что примечательно, квашеная капуста также полезна, как и сырая.

Шпинат

Диетологи отмечают, что листовые зеленые овощи питательны и помогают снизить количество жира на животе. Шпинат – низкокалориен (до 130 калорий в килограмме зелени), богат витаминами А, В, С, К, фолиевой кислотой и микроэлементами. Так что моряк Папай не зря так любил шпинат. Стоит последовать его примеру.

Красный болгарский перец

В сладком перце мало калорий, но много питательных веществ. Он надолго дарит ощущение сытости, а благодаря клетчатке и капсаицину он способствует снижению веса.

Сельдерей

В этом уникальном овоще можно есть абсолютно все части: стебли, корень, семена. И главное, похудеть он помогает как в сыром виде, так и приготовленный. Сельдерей является естественным мочегонным средством, выводит лишнюю жидкость из организма, нормализует выработку желудочного сока и энзимов, что позволяет избавиться от вздутия живота. И сельдерей низкокалориен, что облегчает диету, при этом клетчатка дает долгое чувство сытости.