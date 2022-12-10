6 овочів, які допоможуть швидко схуднути до Нового року

Якщо вживати овочі зі списку частіше, то вони допоможуть позбутися жиру на талії та животі.

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В овочах міститься багато поживних речовин, вони дуже корисні. Але деякі овочі також допомагають скинути вагу ефективніше за інші.

І, вибираючи овочеву дієту, варто пам'ятати, що зайві кілограми ми набираємо, коли вживаємо в їжу більше калорій, ніж встигаємо витрачати протягом дня. Отже, скоротивши споживання калорій, можна поступово позбутися зайвої ваги.

Це куди ефективніше за швидкі дієти, до того ж допомагає сформувати правильні харчові звички. Овочі ідеально для цього підходять, тому що практично не містять жирів та холестерину. Зате містять клітковину, яка "пов'язує" жири і перешкоджає їх засвоєнню. Ще один аспект овочевої дієти: вона стимулює перистальтику та прискорює процес метаболізму, що сприяє схудненню та загальному оздоровленню.

Буряк

Буряк можна їсти в будь-якому вигляді: сирий, запечений або варений, також його можна поєднувати з іншими овочами. Заправляти салати з буряків потрібно олією, інакше жиророзчинні вітаміни цього овоча організмом не засвояться.

У буряках багато клітковини, яка покращує здоров'я кишечника та продовжує відчуття ситості.

Морква

Як і у випадку з буряком, салати з цього овоча потрібно заправляти олією, щоб засвоювалися жиророзчинні вітаміни. Антиоксиданти у складі моркви покращують склад клітин крові та підвищують гемоглобін. Вона допомагає покращити обмін речовин і, звичайно, морква багата на каротин, який забезпечує організм вітаміном А і підвищує пружність шкіри. Єдиний мінус: через велику кількість цукру морква викликає апетит, тож її не рекомендують їсти на ніч.

Капуста

Будь-яка капуста корисна: білокачанна, броколі, китайська, цвітна, калі або будь-яка інша. Всі види капусти містять безліч вітамінів, мікроелементів, а також незамінних амінокислот. Капуста — це джерело вітамінів А, С, Е, К, РР, U, вітамінів групи; мікроелементів кальцію, фосфору, калію, магнію, заліза, міді, цинку, марганцю, фтору.

Капуста сприяє поліпшенню травлення та підвищує імунітет. І що цікаво, квашена капуста так само корисна, як сира.

Шпинат

Дієтологи зазначають, що листові зелені овочі поживні та допомагають знизити кількість жиру на животі. Шпинат – низькокалорійний (до 130 калорій у кілограмі зелені), багатий вітамінами А, В, С, К, фолієвою кислотою та мікроелементами. Тож моряк Папай недаремно так любив шпинат. Варто наслідувати його приклад.

Червоний болгарський перець

У солодкому перці замало калорій, але багато поживних речовин. Він надовго дарує відчуття поживності, а завдяки клітковині та капсаїцину він сприяє зниженню ваги.

Селера

У цьому унікальному овочі можна їсти абсолютно всі частини: стебла, коріння, насіння. І головне, схуднути він допомагає як у сирому вигляді, так і приготований. Селера є природним сечогінним засобом, виводить зайву рідину з організму, нормалізує вироблення шлункового соку й ензимів, що дозволяє позбутися здуття живота. І селера низькокалорійна, що полегшує дієту, при цьому клітковина дає довге почуття ситості.