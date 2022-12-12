Сара Джессика Паркер вышла в свет с мужем и всеми детьми

Семья актрисы в полном составе появилась на бродвейской премьере.

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Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер не очень любит выставлять напоказ личную жизнь, поэтому каждые ее выход в свет со всей семьей становится весомым инфоповодом. Так, знаменитость вместе с мужем Мэттью Бродериком и детьми Джеймсом, Мэрион и Табитой появилась на мировой премьере мюзикла "Некоторые любят погорячее" на Бродвее в Нью-Йорке.

57-летняя актриса, занятая съемками второго сезона "И просто так…", надела длинное белое пальто поверх стильного темно-синего платья, сверкающего под яркими огнями красной ковровой дорожки.

В качестве аксессуаров она выбрала несколько толстых жемчужных ожерелий, а образ завершила черно-белыми босоножками.

[ + – ] Стильное семейство Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика Фото: Getty Images

Ее супруг надел синий блейзер в клетку и черную водолазку с брюками, 20-летний Джеймс, студент Университета Брауна, красовался в черном костюме, а 13-летние сестры-близнецы выбрали стильные платья под уютные пальто.

Сара замужем за Мэттью уже 25 лет и раньше выходила в свет с мужем без детей, однако с недавних пор она все чаще появляется в компании дочерей и сына, которыми очень гордится.

Ранее мы писали о том, что Сара Джессика Паркер снова примерила свадебное платье. Правда, произошло это на съемках продолжения сериала "И просто так…".