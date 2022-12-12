Гадание на судьбу: что можно узнать в ночь на святого Андрея 13 декабря 2022?

Андреев день наступит завтра — 13 декабря, а вот гадать на судьбу в этот праздник принято накануне — в ночь с 12 на 13 декабря. Считается, что девушкам и юношам в ночь на Андрея являются образы их суженых, ведь после всех праздников начнется период зимних свадеб. Какие же методы гадания были популярны у наших предков?

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Гадание на снах

Чтобы увидеть суженого во сне, ей под кровать ставили миску с водой, под подушку клали немного кутьи, зеркало, нож, мужскую шапку или щепку, вырванную из забора понравившегося парня.

Гадание на ступнях

Чтобы понять, кто из девушек первой выйдет замуж, проводили такой обряд: девицы снимали обувь с левой ступни и меряли ею расстояние от порога к столу: кто первая это сделает, первой и замуж выйдет.

Гадание на полотенце

Девушка брала полотенце, приговаривая "Суженый мой, ряженый, приди и утрись", и вывешивала его на улицу. Если на утро оно было влажным, то в новом году произойдет встреча с суженым и свадьба.

Гадание на луковицах

На нескольких луковицах нужно написать по одному мужскому имени. Затем поместить их в емкость с водой. Суженный тот, луковица с чьим именем прорастет первая.