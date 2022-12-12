Ворожіння на долю: що можна дізнатися у ніч на Андріїв день?

Андріїв день настане завтра — 13 грудня, а от ворожити на долю у це свято заведено напередодні — в ніч із 12 на 13 грудня. Вважається, що дівчатам і юнакам у ніч на Андрія являються образи їхніх наречених, адже після всіх свят розпочнеться період зимових весіль. Які ж методи ворожіння були популярними у наших предків?

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Ворожіння на снах

Щоб побачити судженого уві сні, їй під ліжко ставили миску з водою, під подушку клали трохи куті, дзеркало, ніж, чоловічу шапку або тріску, вирвану із паркану хлопця, котрий сподобався.

Ворожіння на ступнях

Щоб зрозуміти, хто з дівчат першою вийде заміж, проводили такий обряд: дівчата знімали взуття з лівої ступні та міряли нею відстань від порога до столу: хто перша це зробить, перша і вийде заміж.

Ворожіння на рушник

Дівчина брала рушник, примовляючи "Наречений мій, ряжений, прийди і втрися", і вивішувала його надвір. Якщо на ранок воно було вологим, то в новому році відбудеться зустріч із нареченим і весілля.

Ворожіння на цибулинах

На кількох цибулинах потрібно написати по одному чоловічому імені. Потім помістити їх у ємність з водою. Наречений той, цибулина з чиїм ім'ям проросте перша.