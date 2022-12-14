Берегите силы и нервы. Гороскоп на 14 декабря для всех знаков Зодиака
Среда — день мощной лунной энергетики. Прекрасное сильное время воплощать в жизнь самые смелые планы и реализовывать задуманное.
Овен
Сегодня лучше всего направить свою энергию на решение главных задач. Отложите все второстепенные дела, не тратьте время на пустые разговоры. Результат будет положительным только при максимальной концентрации и холодном спокойствии.
Телец
День, когда важно не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Помагайте от души, не жалейте искренности — добро вернется к вам сторицей, а звезды, видя ваши намерения будут благосклонны к вам еще долго.
Близнецы
Все образуется в ближайшее время — вы будете понимать какое решение принять и по какому пути идти дальше. Сейчас важно сохранять спокойствие и верить в себя. Не забудьте уделить внимание родным людям.
Рак
Не стоит на веру принимать слова другого человека, даже если он является для вас непререкаемым авторитетом: сегодня и он может ошибиться, а вы под влиянием его мнения совершите серьезную ошибку.
Лев
Львам сегодня нужно держать под контролем свои лидерские качества и не увлекаться критикой и злословием. А вот проявление терпимости и сочувствия помогут прежде всего вам.
Дева
Человек, с которым вы познакомитесь в этот день, впоследствии сыграют важную роль как в вашей профессиональной, так и в личной жизни, поэтому стоит обратить на него особое внимание.
Весы
Весам сегодня придется прибегнуть к своему красноречию и использовать все свое обаяние, чтобы переубедить влиятельного собеседника в своей правоте. От результата этого разговора будет зависеть ваше финансовое положение ближайших пару месяцев.
Скорпион
Сегодня стоит поберечь свои силы и энергию и не доказывать глупцам, что они не правы. Не реагируйте также на язвительные замечания со стороны — к вам они не имеют ни малейшего отношения. Восстановить утраченные силы поможет разговор с любимым человеком.
Стрелец
День, когда важно уделить внимание своему здоровью, возможно записаться на прием к врачу. Лучше всего снять усталость поможет любимое занятие, чтение или долгая прогулка на свежем воздухе в компании приятного собеседника.
Козерог
На этот день – и особенно на вечер – можно назначать любые встречи, как делового, так и профессионального характера: первые принесут договоренности по любым вопросам, а вторые – еще и приятные сюрпризы.
Водолей
К предложению занять новую – с повышением – рабочую должность отнеситесь с максимальным вниманием: прежде всего взвесьте свои силы – нужно понимать, хватит ли их на длительную профессиональную "дистанцию".
Рыбы
Разговаривая с начальством, используйте все свое красноречие, а заодно и свойственные вам актерские способности, только так вы сможете убедить его в том, что задуманный вами проект будет иметь серьезный успех.