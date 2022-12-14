Бережіть сили та нерви. Гороскоп на 14 грудня для всіх знаків Зодіаку

Середа – день потужної місячної енергетики. Чудовий сильний час втілювати в життя найсміливіші плани та реалізовувати задумане.

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Овен

Сьогодні найкраще спрямувати свою енергію на вирішення основних завдань. Відкладіть всі другорядні справи, не витрачайте час на пусті розмови. Результат буде позитивним лише при максимальній концентрації та холодному спокої.

Телець

День, коли важливо не відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Допомагайте від душі, не шкодуйте щирості — добро повернеться до вас сторицею, а зірки, бачачи ваші наміри, будуть прихильні до вас ще довго.

Близнюки

Все утвориться найближчим часом — ви розумітимете яке рішення прийняти і яким шляхом йти далі. Зараз важливо зберігати спокій та вірити у себе. Не забудьте приділити увагу рідним людям.

Рак

Не варто на віру приймати слова іншої людини, навіть якщо вона є для вас незаперечним авторитетом: сьогодні і вона може помилитися, а ви під впливом її думки зробите серйозну помилку.

Лев

Левам сьогодні треба тримати під контролем свої лідерські якості та не захоплюватися критикою та лихослів'ям. А ось прояв терпимості та співчуття допоможуть насамперед вам.

Діва

Людина, з якою ви познайомитеся цього дня, згодом відіграє важливу роль як у вашому професійному, так і в особистому житті, тому варто звернути на неї особливу увагу.

Терези

Терезам сьогодні доведеться вдатися до свого красномовства і використати всю свою чарівність, щоб переконати впливового співрозмовника у своїй правоті. Від результату цієї розмови залежатиме ваше фінансове становище найближчих кілька місяців.

Скорпіон

Сьогодні варто поберегти свої сили та енергію і не доводити дурням, що вони не мають рації. Не реагуйте також на уїдливі зауваження з боку — до вас вони не мають жодного відношення. Відновити втрачені сили допоможе розмова з коханою людиною.

Стрілець

День, коли важливо приділити увагу своєму здоров'ю, можна записатися на прийом до лікаря. Найкраще зняти втому допоможе улюблене заняття, читання чи довга прогулянка на свіжому повітрі у компанії приємного співрозмовника.

Козеріг

На цей день – і особливо на вечір – можна призначати будь-які зустрічі як ділового, так і професійного характеру: перші принесуть домовленості з будь-яких питань, а другі – ще й приємні сюрпризи.

Водолій

До пропозиції зайняти нову – з підвищенням – робочу посаду поставтеся з максимальною увагою: насамперед зважте свої сили – треба розуміти, чи вистачить їх на тривалу професійну "дистанцію".

Риби

Розмовляючи з начальством, використовуйте все своє красномовство, а також і властиві вам акторські здібності, тільки так ви зможете переконати його в тому, що задуманий вами проект матиме серйозний успіх.

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