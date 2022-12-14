Судьбоносный январь 2023-го: три знака Зодиака, которым повезет в первый месяц нового года

Представителям этих знаков Зодиака в первый месяц нового года будет сопутствовать удача практически во всех сферах жизни. В начале нового года они будут счастливчиками судьбы.

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Близнецы

Уже в начале года Близнецов ждут радостные новости личного плана — возможно, свободные девушки-Близнецы получат предложение руки и сердца, а замужние — известие о пополнении в семье. Мужчин-Близнецов ожидает серьезный переворот в карьере — появится вполне реальный шанс занять позицию в компании, о которой вы мечтали. Или будут благоприятные условия для реализации собственного проекта.

Рак

Для Раков первый месяц нового года принесет хорошие новости — как профессионального, так и личного характера. Сразу же после новогодних праздников Раки получат выгодное предложение по работе. Возможно, вам придется отправиться в дальнюю поездку, длительную рабочую командировку. Она и откроет перед вами широкие горизонты, укрепит вашу репутацию, даст возможность смело идти вверх по карьерной лестнице. В личной жизни свободные Раки могут познакомится с человеком, который сыграет в их жизни значительную роль.

Водолей

Для Водолеев первый месяц нового года начнется с хороших и полезных знакомств. Это могут быть как деловые контакты, так и личные встречи. В любом случае окружение Водолеев в 2023-м будет меняться и это повлечет изменения и в карьере, и, возможно, личной жизни. Звезды рекомендуют Водолеям жить на полную в январе и не упускать ни одну возможность. Также в начале года будут успешными все покупки — недвижимости, автомобиля, земельного участка. А вот с продажей крупных активов лучше подождать.

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