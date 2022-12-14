Доленосний січень 2023-го: три знаки Зодіаку, яким пощастить у перший місяць нового року

Представників цих знаків Зодіаку в перший місяць нового року буде супроводжувати успіх практично у всіх сферах життя. На початку нового року вони будуть щасливчиками долі.

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Близнюки

Вже на початку року на Близнюків чекають радісні новини особистого плану — можливо, вільні дівчата-Близнюки отримають пропозицію руки та серця, а заміжні — звістку про поповнення в сім'ї. Чоловіків-Близнюків чекає серйозний переворот у кар'єрі — з'явиться реальний шанс зайняти позицію в компанії, про яку ви мріяли. Або будуть сприятливі умови для власного проекту.

Рак

Для Раків перший місяць нового року принесе хороші новини як професійного, так і особистого характеру. Одразу після новорічних свят Раки отримають вигідну пропозицію щодо роботи. Можливо, вам доведеться вирушити в далеку поїздку, тривале робоче відрядження. Вона і відкриє перед вами широкі горизонти, зміцнить вашу репутацію, дасть можливість сміливо йти вгору кар'єрними сходами. В особистому житті вільні Раки можуть познайомитися з людиною, яка зіграє значну роль у житті .

Водолій

Для Водоліїв перший місяць нового року розпочнеться з гарних та корисних знайомств. Це можуть бути як ділові контакти, так і особисті зустрічі. У будь-якому разі оточення Водоліїв у 2023-му змінюватиметься і це спричинить зміни і в кар'єрі, і, можливо, особистому житті. Зірки рекомендують Водоліям жити на повну в січні і не втрачати жодної можливості. Також на початку року будуть успішними всі покупки нерухомості, автомобіля, земельної ділянки. А ось із продажем великих активів краще почекати.

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