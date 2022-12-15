День, когда следует избегать конфликтов. Гороскоп на 15 декабря для всех знаков Зодиака

Сегодня ни в коем случае нельзя ввязываться в конфликт, даже если будет казаться, что необходимо вмешаться, чтобы восстановить нарушенную справедливость – его исход может оказаться непредсказуемым для всех.

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Овен

Находящиеся рядом близкие друзья, родственники или коллеги сегодня могут страдать от вашей раздражительности, постарайтесь ее контролировать всеми доступными вам способами: результат – мир в отношениях – себя оправдает.

Телец

Улучшить отношения с близкими людьми помогут пусть и недорогие, но приятные и тщательно подобранные сувениры: они порадуют членов вашей семьи и создадут им – и вам – предпраздничное настроение.

Близнецы

Ваша практичность диктует вам линию поведения, основанную на материальных целях и удовольствиях, поэтому звезды рекомендуют вам – хотя бы ненадолго – сломать сценарий и подумать о духовном.

Рак

Не стоит заниматься самокритикой – кроме падения самооценки ниже уровня плинтуса, это ничего вам не принесет, к тому же помимо вас может найтись много желающих указать вам на ваши ошибки и прегрешения.

Лев

Сложатся прекрасные условия для примирения с людьми, с которыми вас уже довольно длительное время разделяет ссора: сегодня они – в зависимости от обстоятельств – признают свою вину или простят вам вашу.

Дева

День благоприятен для исправления ошибок – как профессионального, так и личного свойства: воспользуйтесь удачным шансом, чтобы направить одну из сфер вашей жизни в нужное русло.

Весы

Делая кому-то добро, не думайте о выгоде, в противном случае высшие силы не засчитают вам ваши поступки в качестве благотворительности – скорее, все произойдет с точностью до наоборот.

Скорпион

Не стоит делиться с малознакомыми людьми тайнами, которые вам доверили на условиях строжайшей секретности: впоследствии, когда они станут достоянием широкой общественности, вы окажетесь в неловком положении.

Стрелец

Жалеть себя не рекомендуется в любое другое время, но сегодня особенно: силы, которые неизменно уйдут на оплакивание собственной "тяжелой судьбы", лучше потратить на помощь людям. Которым хуже, чем вам.

Козерог

Прилив сил, который мы почувствуете в этот день, создаст иллюзию всемогущества и, чего уж тут греха таить, вседозволенности: не стоит делать того, о чем впоследствии с большой долей вероятности придется пожалеть.

Водолей

Бойтесь вспышек гнева, от которых вы можете страдать в этот день: они не только расстроят ваши отношения с окружающими – в том числе и близкими вам – людьми, но и выставят вас в невыгодном свете.

Рыбы

Необходимо воспользоваться любой более или менее удачной возможностью помочь людям, которые могут просить вас о помощи – ваша доброта и благородство не останутся незамеченными.

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