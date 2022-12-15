День, коли слід уникати конфліктів. Гороскоп на 15 грудня для всіх знаків Зодіаку

Сьогодні в жодному разі не можна вплутуватися в конфлікт, навіть якщо здаватиметься, що необхідно втрутитися, щоб відновити порушену справедливість – його результат може виявитися непередбачуваним для всіх.

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Овен

Близькі друзі, родичі або колеги, які знаходяться поруч, сьогодні можуть страждати від вашої дратівливості, постарайтеся її контролювати всіма доступними вам способами: результат — мир у стосунках — себе виправдає.

Телець

Поліпшити стосунки з близькими людьми допоможуть нехай і недорогі, але приємні та ретельно підібрані сувеніри: вони порадують членів вашої родини та створять їм – і вам – передсвятковий настрій.

Близнюки

Ваша практичність диктує вам лінію поведінки, засновану на матеріальних цілях та насолодах, тому зірки рекомендують вам – хоча б ненадовго – зламати сценарій та подумати про духовне.

Рак

Не варто займатися самокритикою — крім падіння самооцінки нижче від рівня плінтуса, це нічого вам не принесе, до того ж крім вас може знайтися багато охочих вказати вам на ваші помилки та гріхи.

Лев

Складуться чудові умови для примирення з людьми, з якими вас вже досить тривалий час розділяє сварка: сьогодні вони – залежно від обставин – визнають свою провину чи пробачать вам.

Діва

День сприятливий для виправлення помилок – як у професійній, так і в особистій сфері: скористайтеся вдалим шансом направити одну зі сфер вашого життя в потрібне русло.

Терези

Роблячи комусь добро, не думайте про вигоду, інакше вищі сили не зарахують вам ваші вчинки як благодійність – ймовірніше, все станеться з точністю до навпаки.

Скорпіон

Не варто ділитися з малознайомими людьми таємницями, які вам довірили на умовах найсуворішої секретності: згодом, коли вони стануть надбанням широкого загалу, ви опинитеся в незручному становищі.

Стрілець

Жаліти себе не рекомендується в будь-який інший час, але сьогодні особливо: сили, які незмінно підуть на оплакування власної "важкої долі", краще витратити на допомогу людям, яким гірше, ніж вам.

Козеріг

Приплив сил, який ми відчуєте цього дня, створить ілюзію всемогутності і, чого вже тут гріха таїти, вседозволеності: не варто робити того, про що згодом з великою ймовірністю доведеться пошкодувати.

Водолій

Бійтеся спалахів гніву, від яких ви можете страждати цього дня: вони не тільки засмутять ваші стосунки з людьми навколо – зокрема й близькими до вас – людьми, а й виставлять вас у невигідному світлі.

Риби

Необхідно скористатися будь-якою більш-менш вдалою можливістю допомогти людям, які можуть просити вас про допомогу – ваша доброта і шляхетність не залишаться непоміченими.

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