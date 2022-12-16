День, когда тайное станет явным. Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака

Энергетически непростой день, когда лучше промолчать, чем сказать лишнее. Но от близкого человека лучше ничего не скрывать — тайное все равно станет явным.

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Овен

Сегодня не лучший день для начала любого дела — успеха достичь не удастся. Лучше закончить давно отложенные задачи. Также время и силы полезно будет вложить в собственное здоровье и семью.

Телец

Сегодня не будет незначительных событий и знакомств — в каждом действии и слове будет смысл и дальнейшее продолжение. И уже от вас зависит каким оно будет. К вечеру возможно будут хорошие новости, связанные с работой.

Близнецы

Не увлекайтесь решением чужих проблем: человек, который вас об этом попросит, должен научиться самостоятельно выпутываться из любых ситуаций, иначе он будет и впредь постоянно в них встревать.

Рак

Ракам сегодня можно смело отдыхать — они на это заслужили. К тому же не лишним будет побаловать себя приятной покупкой или посещением спа-салона. Возобновленная энергия пригодится уже завтра.

Лев

Не игнорируйте информацию, которая будет поступать к вам в эти дни: среди незначительных фактов попадутся те, которые в ближайшее время пригодятся вам в работе, дав преимущество перед коллегами.

Дева

Не спешите с выводами и не принимайте поспешных решений. если сомневаетесь, особенно в близком человеке, дайте себе еще время на размышления. Но любую ситуацию оценивайте трезво.

Весы

Постарайтесь избегать соблазнов и удержаться от громких обещаний. также критически воспринимайте все, что прозвучит сегодня в ваш адрес — критика, возможно, и будет конструктивной, но она сильно пошатнет вашу веру в собственные силы, а этого допускать нельзя.

Скорпион

Сегодня тот день, когда добро, совершенное вами, вернется к вам же. Наслаждайтесь результатом. Но избегайте крупных финансовых трат, в том числе на бытовые нужды. Впрочем, не отказывайте в помощи просящим.

Стрелец

Постарайтесь максимально сократить общение с малознакомыми людьми — это сэкономит вашу энергию. Также лучше не делиться секретами с коллегами и даже друзьями. Помните: молчание — золото.

Козерог

Возможно, вы чувствуете, что в профессиональном плане зашли в тупик, и не знаете, в какую сторону двигаться дальше: посвятите эти дни анализу сложившейся ситуации – звезды уверены, что вы найдете из нее выход.

Водолей

Сегодня в вашей жизни будут появляться люди, желающие вас обмануть. Будьте осторожны и избирательны в общении, особенно "по душам". Не лишним будет прислушаться к собственной интуиции — она поможет распознать кто есть кто и избежать ошибок.

Рыбы

Если вы чувствуете, что вы достаточно преуспели в своей профессиональной сфере и представляете серьезную ценность как эксперт, подумайте о том, чтобы передать свои знания и навыки тем, кто в этом нуждается.

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