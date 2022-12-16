День, коли таємне стане явним. Гороскоп на 16 грудня для всіх знаків Зодіаку

Енергетично непростий день, коли краще промовчати, ніж сказати зайве. Але від близької людини краще нічого не приховувати — таємне однаково стане явним.

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Овен

Сьогодні не найкращий день для початку будь-якої справи — успіху досягти не вдасться. Краще закінчити давно відкладені завдання. Також час і сили корисно буде вкласти у власне здоров'я та сім'ю.

Телець

Сьогодні не буде незначних подій і знайомств — у кожній дії та слові буде сенс і подальше продовження. І вже від вас залежить, яким воно буде. До вечора, можливо, будуть хороші новини, пов'язані з роботою.

Близнюки

Не захоплюйтеся вирішенням чужих проблем: людина, яка вас про це попросить, повинна навчитися самостійно виплутуватися з будь-яких ситуацій, інакше вона буде й надалі постійно в них потрапляти.

Рак

Ракам сьогодні можна сміливо відпочивати — вони цього заслужили. До того ж не зайвим буде побалувати себе приємною покупкою або відвідуванням спа-салону. Відновлена енергія стане в нагоді вже завтра.

Лев

Не ігноруйте інформацію, яка надходитиме до вас у ці дні: серед незначних фактів трапляться ті, які найближчим часом стануть вам у нагоді, давши перевагу перед колегами.

Діва

Не поспішайте з висновками та не ухвалюйте поспішних рішень. Якщо сумніваєтеся, особливо в близькій людині, дайте собі ще час на роздуми. Але будь-яку ситуацію оцінюйте тверезо.

Терези

Намагайтеся уникати спокус і утриматися від гучних обіцянок. Також критично сприймайте все, що прозвучить сьогодні на вашу адресу, — критика, можливо, і буде конструктивною, але вона сильно похитне вашу віру у власні сили, а цього не можна допускати.

Скорпіон

Сьогодні той день, коли добро, зроблене вами, повернеться до вас. Насолоджуйтесь результатом. Але уникайте великих фінансових витрат, у тому числі на побутові потреби. Втім, не відмовляйте в допомозі тим, хто просить.

Стрілець

Постарайтеся максимально скоротити спілкування з малознайомими людьми — це заощадить вашу енергію. Також краще не ділитися секретами з колегами та навіть друзями. Пам'ятайте: мовчання — золото.

Козеріг

Можливо, ви відчуваєте, що в професійному плані зайшли в глухий кут, і не знаєте, в який бік рухатися далі: присвятіть ці дні аналізу ситуації, що склалася, — зірки впевнені, що ви знайдете з неї вихід.

Водолій

Сьогодні у вашому житті з'являтимуться люди, які бажають вас обдурити. Будьте обережні та вибіркові в спілкуванні, особливо "до душі". Не зайвим буде прислухатися до власної інтуїції — вона допоможе розпізнати, хто є хто й уникнути помилок.

Риби

Якщо ви відчуваєте, що ви досягли достатнього успіху у своїй професійній сфері та представляєте серйозну цінність як експерт, подумайте про те, щоб передати свої знання та навички тим, хто цього потребує.

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