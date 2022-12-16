Ретроградный Меркурий 29 декабря 2022: что можно и нельзя делать в этот период

С 29 декабря 2022 года по 18 января 2023 года Меркурий развернется в ретроградное движение в знаке Козерога. Известный астролог Анжела Перл рассказала что можно и нельзя делать в этот непростой период.

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С 29 декабря 2022 года по 18 января 2023 года Меркурий развернется в ретроградное движение в знаке Козерога. Козерог — серьезный и продуманный, он любит когда все идет по плану, не выносит никаких сюрпризов. Но ретроградный Меркурий изменит планы многих и до 21 января 2023 года все дела будут идти медленно и с напряжением. С 21 января дела уже будут продвигаться вперед. Но если вы хотите начать что-то важное и надолго, что-то значимое, то желательно не начинать до 7 февраля 2023 года. Важно — Меркурий отвечает за коммуникации.

Что лучше не делать в этот период:

► покупать недвижимость, автомобили, технику, компьютеры, телефоны

► продавать недвижимость и дорогие активы в этот период можно

► подписывать важные документы, соглашения

► начинать важные дела

► делать пластические операции — их придется переделывать

Что можно делать в этот период:

► доделывать свои дела

► выбрасывать то, что не нужно

► улучшить что-то в своей жизни

► мириться, восстанавливать отношения

► восстанавливаться на обучение

► приобретать антиквариат

► подавать апелляцию в суд

Также в этот период можно и нужно путешествовать. Жениться также можно.

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl