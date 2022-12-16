Ретроградний Меркурій: що можна та чого не можна робити в цей період

Із 29 грудня 2022 по 18 січня 2023 Меркурій розвернеться в ретроградний рух у знаку Козерога. Відома астрологиня Анжела Перл розповіла, що можна та чого не можна робити в цей непростий період.

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Із 29 грудня 2022 по 18 січня 2023 Меркурій розвернеться в ретроградний рух у знаку Козерога. Козеріг — серйозний і продуманий, він любить, коли все йде за планом, не терпить жодних сюрпризів. Але ретроградний Меркурій змінить плани багатьох, і до 21 січня 2023 року всі справи йтимуть повільно та з напругою. З 21 січня справи вже просуватимуться вперед. Але якщо ви хочете почати щось важливе та надовго, щось значуще, то бажано не розпочинати до 7 лютого 2023 року. Важливо — Меркурій відповідає за комунікації.

Чого краще не робити в цей період:

► купувати нерухомість, автомобілі, техніку, комп'ютери, телефони

► продавати нерухомість в дорогі активи в цей період можна

► підписувати важливі документи, угоди

► починати важливі справи

► робити пластичні операції — їх доведеться переробляти

Що можна робити в цей період:

► дороблювати свої справи

► викидати те, що не потрібно

► покращити щось у своєму житті

► миритися, відновлювати стосунки

► поновлюватися на навчання

► купувати антикваріат

► подавати апеляцію до суду

Також у цей період можна й потрібно подорожувати. Одружитися також можна.

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl