Ретроградний Меркурій: що можна та чого не можна робити в цей період
Із 29 грудня 2022 по 18 січня 2023 Меркурій розвернеться в ретроградний рух у знаку Козерога. Відома астрологиня Анжела Перл розповіла, що можна та чого не можна робити в цей непростий період.
Із 29 грудня 2022 по 18 січня 2023 Меркурій розвернеться в ретроградний рух у знаку Козерога. Козеріг — серйозний і продуманий, він любить, коли все йде за планом, не терпить жодних сюрпризів. Але ретроградний Меркурій змінить плани багатьох, і до 21 січня 2023 року всі справи йтимуть повільно та з напругою. З 21 січня справи вже просуватимуться вперед. Але якщо ви хочете почати щось важливе та надовго, щось значуще, то бажано не розпочинати до 7 лютого 2023 року. Важливо — Меркурій відповідає за комунікації.
Чого краще не робити в цей період:
► купувати нерухомість, автомобілі, техніку, комп'ютери, телефони
► продавати нерухомість в дорогі активи в цей період можна
► підписувати важливі документи, угоди
► починати важливі справи
► робити пластичні операції — їх доведеться переробляти
Що можна робити в цей період:
► дороблювати свої справи
► викидати те, що не потрібно
► покращити щось у своєму житті
► миритися, відновлювати стосунки
► поновлюватися на навчання
► купувати антикваріат
► подавати апеляцію до суду
Також у цей період можна й потрібно подорожувати. Одружитися також можна.
https://www.youtube.com/c/AngelaPearl